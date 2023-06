© Foto: picture alliance / Design Pics | Lucas Payne



Die Zeiten sind unsicher. Notenbanken drehen an der Zinsschraube und nach Deutschland droht nun auch in den USA eine Rezession. Da werden sichere Aktien interessant - vor allem, wenn sie kräftiges Kurspotenzial bieten.

In so einem Umfeld nehmen Investoren gerne Zuflucht in Anlagen, die verlässliche Einnahmen bringen. Vor allem, wenn diese Gewinne unabhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung weiter ins Portemonnaie fließen.

Wer sich auf Unternehmen konzentriert, die solide Fundamentaldaten und einen robusten Cashflow bieten, und die zudem auch in der Vergangenheit stets attraktive Dividenden ausgeschüttet haben, der hat in turbulenten Märkten die Nase vorn und kann auch langfristig von dieser Strategie profitieren.

Eine wahre Dividenden-Königin, die dabei ins Auge sticht, ist die Aktie von ConocoPhillips, wie die jüngste Untersuchung von InvestingPro zeigt. Der Ölkonzern kann eine attraktive Dividendenrendite von 5,3 Prozent vorweisen und hat seine Auszahlungen bereits sechs Jahre in Folge verlässlich erhöht.

Das kann sich der Energiekonzern gut leisten, hat er doch den Gewinn pro Aktie in dem Zeitraum deutlich gesteigert. Marktprofis gehen davon aus, dass Conoco auch in diesem Geschäftsjahr profitabel sein wird, nachdem das Unternehmen zuletzt optimistische Q1-Zahlen veröffentlicht und den Produktionsausblick für das Gesamtjahr angehoben hat.

Das kommt auch an der Wall Street gut an. Alle 26 Analysten, die von Investing zu der Aktie befragt wurden, raten dazu, sie zu Kaufen oder zu Halten. Ihr mittleres Kursziel von rund 129 US-Dollar stellt ein Aufwärtspotenzial von 27,6 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs dar.

Für Zuversicht sorgt zudem, dass das Management von Conoco aggressiv eigene Aktien zurückgekauft hat - ein Zeichen, dass sie von ihrem Geschäftsmodell überzeugt sind und weiterhin mit einer guten Entwicklung rechnen.

Tatsächlich hat der Ölmulti in zehn der letzten elf Quartale die Erwartungen der Wall Street übertroffen - ein Beleg dafür, dass die Konzernlenker ihr Unternehmen gut im Griff haben. Das schürt Optimismus für die Q2-Zahlen, die am 3. August anstehen.

(Ink) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion