PayPal hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass "Tap to Pay" auf der Mobile-Payment-App Venmo bald für Geschäftskunden in den USA verfügbar sein wird. Dadurch können die Kunden kontaktlose Zahlungen direkt auf ihren Android-Smartphones akzeptieren - ohne zusätzliche Hardware oder Vorab-Kosten.Da immer weniger Verbraucher Bargeld mit sich führen, sind kleine Unternehmen stärker als je zuvor darauf angewiesen, Kartenzahlungen anzunehmen. Dennoch sind viele kleine Unternehmer nicht darauf vorbereitet, ...

