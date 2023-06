Unterföhring (ots) -Sie sind Tall. Sie sind Boes. Sie sind verSchmitz(t). Sie sind "Die besten Comedians Deutschlands". SAT.1 präsentiert zwei neue Ausgaben der Comedy-Gala "Die besten Comedians Deutschlands" am Freitag, 4. und 11. August 2023, um 20:15 Uhr. In jeder Show bringen einige der erfolgreichsten Stand-up-Comedians Deutschlands die Zuschauer:innen mit den besten Gags und witzigsten Pointen aus ihren aktuellen Programmen zum Lachen.Und das sind die Comedians in der ersten Folge "Die besten Comedians Deutschlands" (4. August): Chris Tall, Till Reiners, Mirja Boes, Tony Bauer, Paul Panzer, Mirja Regensburg, Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Ingo Appelt, Osan Yaran und Rüdiger Hoffmann.Am 11. August sorgen folgende Humorspezialisten für größten Spaß: Kaya Yanar, David Kebekus, Ilka Bessin, Paul Panzer, Ralf Schmitz, Timur Turga, Atze Schröder, Nico Stank, Lisa Feller, Chris Tall und Matze Knop.Moderator Daniel Boschmann präsentiert die zwei lustigen Galas. "Die besten Comedians Deutschlands" wird von der Brainpool TV GmbH im Auftrag von SAT.1 produziert.Die erste Ausgabe "Die besten Comedians Deutschlands" punktete im Januar 2023 mit starken 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauer:innen*."Die besten Comedians Deutschlands" am Freitag, 4. und 11. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn*Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 21.06.2023Pressekontakt:Tina Land, Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1178, - 1158email: tina.land@seven.one, frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5546639