Berlin (ots) -Der Vorsitzende von Der Mittelstand. BVMW, Markus Jerger, ist jetzt auch Präsident des europäischen Dachverbandes European Entrepreneurs CEA-PME. Er folgt damit auf Maurizio Casasco aus Italien, der zeitgleich zum Ehrenpräsident ernannt wurde.Zum European Entrepreneurs CEA-PME mit Sitz in Brüssel gehören derzeit 27 europäische Vereinigungen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), die mehr als 2,4 Millionen Unternehmen in 33 europäischen Ländern vertreten.Jerger kündigte an, in seiner Präsidentschaft für spürbare Verbesserungen und Entlastung für den europäischen Mittelstand im Wandel zu werben. "Klimawende, Ukraine-Krieg, Covid, Digitalisierung und der beinharte internationale Wettbewerb stellen kleinere und mittlere Unternehmen täglich vor neue Herausforderungen. Darum werde ich mich dafür einsetzen, dass europäische Politik verlässliche Rahmenbedingungen schafft, die dem europäischen Mittelstand auf dem Weg in die Zukunft keine Steine in den Weg legen", sagte Jerger.Markus Jerger ist seit 2022 Vorsitzender des Verbandes Der Mittelstand. BVMW e.V., der die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstandes bildet.