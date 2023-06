Laut dem TrendForce-Bericht "2022 Global LED Lighting Market Analysis" und der von Omdia veröffentlichten Datenbank nimmt Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ:046890), ein weltweit tätiges Unternehmen für optische Halbleiter, den dritten Platz auf dem Weltmarkt und den ersten Platz in Korea ein, was die bemerkenswerten Leistungen des Unternehmens mit über 18.000 neuen Technologiepatenten widerspiegelt.

"2022 Global LED Market Share Database" von Omdia, Juni 2023 (Quelle: Omdia)

Eine solche Anerkennung für Seoul Semiconductor ist nicht nur ein Beweis für die technologischen Fähigkeiten des Unternehmens, sondern hat auch große symbolische Bedeutung für junge Unternehmer in der Startup-Szene sowie für kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). Während die fünf größten Hersteller auf dem globalen LED-Markt schon seit ihren Vorgängern groß sind, begann Seoul Semiconductor als Wagnisunternehmen des Gründers und derzeitigen CEOs, Lee Chung-hoon, auf dem Dach eines kleinen Gebäudes, das Präsident Lee mit seinem Haus als Sicherheit vermietete. Seit seiner Gründung vor über drei Jahrzehnten hat sich Seoul Semiconductor ausschließlich auf optische Halbleiter konzentriert, mehr als 18.000 patentierte Technologien entwickelt und sich im Wettbewerb mit den großen Herstellern von LED-Beleuchtungen bis auf den dritten Platz in der Welt vorgearbeitet. Dies macht das Unternehmen zu einem Vorbild für Start-up- und Risikogesellschaften, die ebenfalls zu den weltweit führenden Technologieunternehmen aufsteigen können, wenn sie entsprechende Anstrengungen unternehmen und in Technologie investieren.

Die herausragende Technologie von Seoul Semiconductor hat bereits mehrere Fusions- und Übernahmeangebote von globalen Spitzenunternehmen nach sich gezogen, aber Präsident Lee erklärte: "Es gibt durchaus Unternehmen, die sich dafür entscheiden, durch Fusionen und Übernahmen zu expandieren, um ihren Umsatz zu steigern. Dies ist eine kurzfristige Wachstumsstrategie. Wir dagegen verfügen bereits über unsere eigenen patentierten Technologien und unabhängige Vertriebsnetze. Ich habe Fusionen und Übernahmen nicht in Betracht gezogen, denn ich war der Ansicht, dass sie nicht dazu beitragen würden, Synergien bei neuen Technologien zu schaffen und mit unseren neuen Vertriebsnetze zu expandieren."

Seoul Semiconductor wird sich auch weiterhin ganz der Entwicklung optischer Halbleitertechnologien widmen, um seine Vision zu verwirklichen, "die Welt mit Licht sauberer, gesünder, sicherer und schöner zu machen".

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor ist der zweitgrößte globale LED-Hersteller der Welt ein Ranking ohne den Captive-Markt und hält mehr als 18.000 Patente. Auf Basis eines differenzierten Produktportfolios bietet Seoul eine breite Palette von Technologien an und fertigt in Massenproduktion innovative LED-Produkte für die Innen- und Außenbeleuchtung, für die Automobilindustrie, für IT-Produkte wie Smartphones, Computerbildschirme und andere Anwendungen sowie für den UV-Bereich. Die Produkte, die von dem Unternehmen weltweit erstmalig entwickelt und massenhaft gefertigt wurden, werden jetzt zum LED-Industriestandard und führen den globalen Markt an. Dazu zählen die gehäuselose WICOP-LED, die mit Wechselstrom betriebene Hochspannungs-LED Acrich, die nPola-LED mit der 10-fachen Leistung einer herkömmlichen LED, die hochmodernen Violeds für die UV-Reinigung sowie eine Glühfaden-LED-Technologie mit Lichtabgabe in alle Richtungen, ferner SunLike, eine LED, deren Lichtspektrum dem natürlichen Sonnenlichtspektrum gleicht, und mehr. Weitere Informationen finden Sie auf www.seoulsemicon.com/en, YouTube und LinkedIn.

