EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein (News mit Zusatzmaterial)



29.06.2023 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Aareal Bank lädt zur virtuellen ordentlichen Hauptversammlung ein Hauptversammlung findet am Tag der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal am 10. August statt

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Hermann Wagner teilt mit, dass er nach fast zehn Jahren im Aufsichtsrat 2024 nicht für eine weitere Nominierung zur Verfügung stehen wird

Jean Pierre Mustier zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen

Sylvia Seignette, deren reguläre Amtszeit 2023 endet, legt ihr Mandat nieder

Mustier: "Die Aareal Bank hat eine traditionsreiche Geschichte, eine robuste Kapitalausstattung und eine starke Ertragskraft. Ich bin begeistert von den Zukunftschancen, die sich für die Bank und für die Aareon bieten, und freue mich darauf, meine Erfahrungen bei der Aareal einzubringen."

Wagner: "Durch die frühzeitige Bekanntgabe meiner persönlichen Pläne hat der Aufsichtsrat genügend Zeit für einen geordneten Übergang. Bis dahin freue ich mich, die Bank weiter tatkräftig zu unterstützen." Wiesbaden, 29. Juni 2023 - Die Aareal Bank AG hat heute zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung eingeladen. Diese findet am 10. August 2023, dem Tag der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal, statt. Zudem hat der Aufsichtsratsvorsitzende der Aareal Bank AG, Prof. Dr. Hermann Wagner, heute mitgeteilt, dass er nach Auslaufen seines Aufsichtsratsmandats 2024 nicht für eine erneute Nominierung zur Verfügung stehen wird. Prof. Dr. Hermann Wagner sagte: "Ich bin seit 2015 Mitglied im Aufsichtsrat und Leiter des Prüfungsausschusses, ich leite das gesamte Gremium seit November 2021, und habe die Bank seither in einer sehr intensiven Zeit durch wesentliche strategische Hürden geführt. Die Übernahme der Aareal Bank Gruppe durch die Atlantic BidCo, die ich von Anfang an unterstützt habe, ist nun erfolgreich abgeschlossen und die Gruppe kann ihr anvisiertes Wachstumsprogramm weiter fortsetzen. Damit kann ich mir nun im nächsten Jahr im Alter von 68 Jahren, davon 44 Jahre beruflich tätig, meinen langgehegten Wunsch nach mehr Zeit für mein Privatleben erfüllen. Bis dahin freue ich mich, die Bank weiter tatkräftig zu unterstützen." Mit Ablauf der Hauptversammlung 2023 endet die reguläre Amtszeit von Sylvia Seignette, die seit 2015 dem Aufsichtsrat angehört. Prof. Dr. Hermann Wagner erklärte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Sylvia Seignette sehr herzlich für ihre langjährige und engagierte Arbeit im Aufsichtsrat. Als Vorsitzende des Risikoausschusses hat sie den Aufsichtsrat kundig zur Risikostrategie der Bank beraten - auch in bewegten Zeiten. Sie hat zudem während ihrer Amtszeit den Risikoausschuss durch eine Fülle regulatorischer Änderungen geführt und den Aufsichtsrat mit ihrer internationalen Expertise bereichert." Der Aufsichtsrat schlägt Jean Pierre Mustier zur Wahl in den Aufsichtsrat vor. Jean Pierre Mustier ist ein erfahrener und profilierter Manager im europäischen Bankgeschäft und war bis 2021 der Vorsitzende der European Banking Federation. Von 2016 bis 2020 war er CEO der Unicredit, davor war er dort Deputy General Manager und verantwortete den Bereich Corporate & Investment Banking (CIB). Mustier begann seine Karriere bei der Société Générale, wo er zwischen 1987 bis 2009 in verschiedenen Funktionen tätig war und zuletzt für die Bereiche Asset Management, Private Banking und Securities Services verantwortlich zeichnete. Er ist Absolvent der französischen École Polytechnique und der École des Mines de Paris. Prof. Dr. Hermann Wagner ergänzte: "Ich freue ich mich, mit Jean Pierre Mustier eine sehr erfahrene, internationale Persönlichkeit zur Wahl vorschlagen zu können. Mit seiner ausgewiesenen Expertise im Kapitalmarktgeschäft und seinem internationalen Profil wird er das Diversitäts- und Kompetenzprofil des Aufsichtsrats weiter stärken." Jean Pierre Mustier sagte: "Die Aareal Bank hat eine traditionsreiche Geschichte, eine robuste Kapitalausstattung und eine starke Ertragskraft. Ich bin begeistert von den Zukunftschancen, die sich für die Bank und für die Aareon bieten, und freue mich darauf, meine Erfahrungen bei der Aareal einzubringen. Es wäre mir eine Freude, dem Aufsichtsrat der Aareal beizutreten und zusammen mit allen Aufsichtsratsmitgliedern und dem Vorstandsteam zur Entwicklung der Gruppe unter den neuen Eigentümern beizutragen." Auf der Tagesordnung zur Hauptversammlung stehen insgesamt 15 Punkte. Unter TOP 2 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 vollständig zu thesaurieren. Damit soll das weitere profitable Wachstum der Aareal Bank Gruppe im Rahmen ihrer Strategie Aareal Next Level weiter unterstützt werden. Die Hauptversammlung soll unter TOP 15 ebenfalls darüber abstimmen, die bestehenden Inhaberaktien in Namensaktien umzuwandeln. Dadurch kann direkter mit den Aktionären kommuniziert und die Zusammensetzung des Aktionariats transparent nachvollzogen werden. Die Rechte der Aktionäre, insbesondere an ihrem Aktienbestand und der Handelbarkeit, werden hiervon nicht beeinträchtigt. Auf der Agenda steht unter TOP 6 zudem die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022. Dieser enthält detaillierte Angaben zur Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat für das abgelaufene Geschäftsjahr. Die vollständige Tagesordnung der Hauptversammlung ist unter diesem Link veröffentlicht. Die Hauptversammlung wird für ordnungsgemäß angemeldete Aktionärinnen und Aktionäre und ihre Bevollmächtigten in Bild und Ton über ein Aktionärsportal auf der Website der Aareal Bank (im Bereich Investoren/Hauptversammlung 2023) übertragen. Dort können Aktionäre ebenfalls über elektronische Kommunikation unter anderem ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen und Fragen einreichen.

Ansprechpartner für Medien: Margarita Thiel

Telefon: +49 611 348 2306

Mobil: +49 171 206 9740

margarita.thiel@aareal-bank.com Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com Ansprechpartner für Investoren: Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com Über die Aareal Bank Gruppe - 100 Jahre Aareal Bank. 100 Jahre Erfolge schaffen. Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden wurde vor 100 Jahren gegründet und hat sich in dieser Zeit zu einem führenden internationalen Immobilienspezialisten entwickelt. Sie nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Heute bietet sie Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Geschäftsstrategie der Aareal Bank Gruppe ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten als zentrale Bestandteile. Unter der Aareal Bank AG sind die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen, Banking & Digital Solutions und Aareon gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank Gruppe. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Gruppe Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt es mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft. Die Tochtergesellschaft Aareon, führender Anbieter von SaaS Lösungen für die europäische Immobilienwirtschaft, bildet das dritte Geschäftssegment. Sie digitalisiert das Immobilienmanagement mit nutzerorientierten Software-Lösungen. Diese vereinfachen und automatisieren Prozesse, unterstützen nachhaltiges und energieeffizientes Handeln und vernetzen die Prozessbeteiligten. Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Prof-Dr-Hermann-Wagner

Datei: Sylvia-Seignette

Datei: Jean Pierre Mustier





29.06.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com