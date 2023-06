DJ MÄRKTE USA/Leichte Gewinne erwartet - Zinsängste nach Jobdaten

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Gewinne dürfte die Wall Street am Donnerstag zum Start verzeichnen. Die vorbörslich mitgeteilten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe lagen unter den Erwartungen, was die Zinssorgen befeuern könnte. BIP-Daten fielen dagegen eher günstig für die Börse aus. So ist das BIP für das erste Quartal stärker als erwartet ausgefallen, während der BIP-Deflator etwas unter den Prognosen hereinkam.

Im Fokus des Markts stehen die Bedenken wegen der Hochzinspolitik. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell und seine Kollegen aus aller Welt haben auf dem Jahresforum der Europäischen Zentralbank in Sintra, Portugal, ihre Bereitschaft zur Inflationsbekämpfung bekräftigt. Powell wiederholte diese Botschaft am frühen Donnerstag in Madrid weitgehend.

Am späten Mittwoch MESZ war derweil mitgeteilt worden, dass alle 23 Banken den Stresstest der Fed bestanden haben. "Die Ereignisse der letzten Monate wären viel schwieriger zu bewältigen gewesen, wenn die größten Banken unterkapitalisiert oder illiquide gewesen wären", sagte Powell.

Am Markt herrscht gegenwärtig einiges an Zuversicht, trotz der Zinssorgen. Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat, ist der Meinung, dass der S&P-500 auf dem Weg zur Marke von 4.500 Punkten sei, während Small Caps überdurchschnittlich gut abschneiden könnten.

Anleihen unter Druck

Zinssorgen herrschen auch am Anleihemarkt, die Titel werden abverkauft. Im Übrigen stehen sie im Schatten riskanterer Anlagen wie Aktien.

Die Ölpreise geben einen kleinen Teil der kräftigen Gewinne vom Vortag ab, als über einen Abbau der US-Rohölvorräte berichtet worden war.

Der Dollar zeigt nach den Jobdaten Stärke, so dass der Euro auf 1,09 zurückfällt. Der Goldpreis steht mit dem festen Dollar unter Druck.

Bei den Einzelwerten legen Micron Technology vorbörslich um 3,6 Prozent zu, nachdem der Speicherchiphersteller mit seinen Drittquartalszahlen die Erwartungen übertroffen hat.

Für H.B. Fuller ging es am Mittwoch nach den Zweitquartalszahlen nachbörslich um 3,9 Prozent nach unten. Sowohl Gewinn und Umsatz des Klebstoffherstellers waren rückläufig und fielen schwächer als erwartet aus.

Gut kommen dagegen die Viertquartalszahlen von Worthington Industries an, der Kurs legt um 3,8 Prozent zu. Der Hersteller unter anderem von Druckgasbehältern hatte einen signifikanten Nettogewinnanstieg gemeldet.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,82 +11,2 4,71 40,4 5 Jahre 4,08 +11,7 3,97 8,4 7 Jahre 3,93 +8,7 3,84 -3,9 10 Jahre 3,79 +8,5 3,71 -8,6 30 Jahre 3,86 +5,4 3,81 -10,7 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:42 Uhr Mi, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0908 -0,1% 1,0895 1,0915 +1,9% EUR/JPY 157,76 +0,1% 157,49 157,47 +12,4% EUR/CHF 0,9786 +0,0% 0,9789 0,9788 -1,1% EUR/GBP 0,8638 +0,0% 0,8628 0,8636 -2,4% USD/JPY 144,64 +0,2% 144,55 144,21 +10,3% GBP/USD 1,2627 -0,1% 1,2628 1,2639 +4,4% USD/CNH (Offshore) 7,2580 +0,2% 7,2540 7,2531 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.650,12 +1,7% 30.241,93 30.357,82 +84,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,26 69,56 -0,4% -0,30 -12,7% Brent/ICE 74,15 74,24 -0,1% -0,09 -10,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,37 34,13 -2,2% -0,76 -58,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.900,61 1.907,78 -0,4% -7,17 +4,2% Silber (Spot) 22,62 22,73 -0,5% -0,11 -5,6% Platin (Spot) 905,10 915,50 -1,1% -10,40 -15,3% Kupfer-Future 3,67 3,72 -1,5% -0,05 -3,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/kla

(END) Dow Jones Newswires

June 29, 2023 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.