FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BIORA THERAPEUT.NEW -,001 4ZU0 US74319F3055
AB/FROM ONWARDS 29.06.2023 15:34 CET
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BIORA THERAPEUT.NEW -,001 4ZU0 US74319F3055
AB/FROM ONWARDS 29.06.2023 15:34 CET