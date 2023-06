Strategische Übernahme bietet Kunden erweiterte Dienstleistungen im Bereich der mathematischen Optimierung.

Gurobi Optimization, LLC, das führende Unternehmen im Bereich der Decision-Intelligence-Technologie, gibt die Übernahme von October Sky, dem führenden Anbieter von Diensten im Bereich der mathematischen Optimierung und kundenspezifischen Lösungen mit Sitz in Japan, bekannt. Diese strategische Übernahme bringt zwei Branchenführer zusammen, die sich gemeinsam dafür einsetzen, den Sektor der mathematischen Optimierung voranzutreiben und Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert zu bieten.

October Sky ist seit seiner Gründung im Februar 2010 führend in der Bereitstellung von Produkten, Beratungsdienstleistungen und Schulungen, die auf mathematische Optimierungstechnologie spezialisiert sind. Als alleiniger Vertriebspartner von Gurobi Optimizer in Japan unterhält October Sky seit über 13 Jahren eine starke und partnerschaftliche Beziehung zu Gurobi.

Die Übernahme von October Sky durch Gurobi stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Wachstum und die Expansion beider Unternehmen dar. Dieser strategische Schritt ermöglicht es Gurobi, das umfangreiche Fachwissen und die Erfahrung von October Sky im Dienstleistungsbereich der mathematischen Optimierung voll einzubringen. Mit den kombinierten Ressourcen von Gurobi Optimization und October Sky können Kunden aus allen Branchen komplexe geschäftliche Herausforderungen effizient und effektiv bewältigen.

"Die Übernahme von October Sky ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Kunden mit unserer branchenführenden Decision-Intelligence-Technologie dabei zu unterstützen, klügere und schnellere Entscheidungen zu treffen", sagte Duke Perrucci, CEO von Gurobi Optimization. "Dank des fundierten Wissens und der Erfahrung von October Sky im Bereich der mathematischen Optimierung können wir in Kombination mit unserer branchenführenden Software und Expertise unser Angebot weiter ausbauen und unsere Kunden in Japan und im asiatisch-pazifischen Raum besser bedienen."

Shigeru Watada, President und Mitbegründer von October Sky, äußerte sich positiv zu der Übernahme: "Der Zusammenschluss mit Gurobi ist eine unglaubliche Chance, unsere Reichweite zu vergrößern und die Verbreitung der mathematischen Optimierungstechnologie in Japan zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere Beratungsdienste und Schulungsprogramme einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und damit Unternehmen beim Optimieren ihrer Abläufe und beim Erzielen von nachhaltigem Wachstum zu unterstützen."

Die Übernahme wird die Zusammenarbeit zwischen Gurobi Optimization und October Sky weiter fördern und den Austausch von Best Practices, Fachwissen und Ressourcen ermöglichen, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen der Kunden gerecht werden. Mit den kombinierten Kompetenzen beider Unternehmen werden sie in der Lage sein, Lösungen, Dienstleistungen und Schulungsprogramme auf spezifische Branchenanforderungen zuzuschneiden, sodass Kunden ein neues Niveau an Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit erreichen können.

Über Gurobi Optimization

Mit der Decision-Intelligence-Technologie von Gurobi können Sie in Sekundenschnelle optimale Geschäftsentscheidungen treffen. Von der Produktions- und Personaleinsatzplanung über das Portfoliomanagement und die Marketingoptimierung bis hin zur Gestaltung der Lieferkette und allem, was dazwischen liegt, ermittelt Gurobi die optimale Lösung aus Billionen von Möglichkeiten.

Als Marktführer im Bereich Decision Intelligence bietet Gurobi eine einfach zu integrierende Software mit sehr umfangreichen Funktionen und einen erstklassigen Support mit einer branchenführenden Kundenzufriedenheitsrate von 98 %.

Gurobi wurde 2008 gegründet und hat Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Mehr als 2.500 globale Kunden aus über 40 Branchen arbeiten mit Gurobi, darunter SAP, Air France und die National Football League sowie mehr als die Hälfte der Fortune 10 und 70 der weltweit führenden Technologie-Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gurobi.com/ oder nehmen Sie telefonisch Kontakt unter +1 713 871 9341 auf.

Über October Sky

October Sky ist ein in Japan ansässiger Anbieter von Dienstleistungen, Lösungen, Beratung und Schulungsprogrammen im Bereich der mathematischen Optimierung. October Sky unterstützt mit umfangreichem Fachwissen und Erfahrung Unternehmen bei der Lösung komplexer Optimierungsaufgaben und der Realisierung optimaler Ergebnisse in verschiedenen Branchen.

