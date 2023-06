Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking österreich DE000LS9BHW2:Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio): 113.541 Euro , ein Plus von 1035,41 Prozent. +1.78% vs. last gabb, +6.06% ytd, +71.60% seit Start 2013. Alle Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1 . Heute ist letzter Tag des Lenzing-BR. Gut, dass ich die Altaktie vor dem Ex-Tag verkauft habe. Und neuerlich neu gemischte Karten bei Warimpex, ich hoffe, das bleibt nun so. "Wir haben dich vor einiger Zeit darüber informiert, dass das Wertpapier WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG (AT0000827209) auf unbestimmte Zeit vom Handel ausgesetzt wurde. Dieses ist nun wieder handelbar und wird in diesen wikifolios auf deiner Watchlist mit dem aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...