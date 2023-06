Zeitersparnis von rund 3.200 Arbeitsstunden pro Jahr im Pilotwerk

Pumpen- und Armaturenhersteller KSB digitalisiert die Qualitätsdokumentation mit Approve on Fabasoft PROCECO. "Durch den Einsatz von Approve bei der Erstellung von Prüfplänen und der Überprüfung von Testzertifikaten spart KSB im Pilotwerk Pegnitz jährlich 3.200 Arbeitsstunden ein", erklärt Alexander Thumbeck aus der technischen Auftragsabwicklung und Projektverantwortlicher bei KSB. Die cloudbasierte Software wird bei KSB mittlerweile zur Lieferanten-, Kunden- und Qualitätsdokumentation eingesetzt. Ein weltweiter Roll-out ist geplant.

Um die Qualitätsprüfung entlang der Supply-Chain zu koordinieren, erarbeitet die technische Auftragsabwicklung im KSB Konzern individuell zu jedem Auftrag den sogenannten Quality Control Plan (QCP). Dieser gibt die Prüfanforderungen vor, die für einzelne Produktkomponenten durchgeführt werden müssen. Zudem wird festgelegt, welche Prüfungen im KSB-Werk oder bei Lieferanten durchzuführen sind.

Durchgängiger Qualitätsprozess

In der Vergangenheit wurden diese Prüfpläne manuell mit Microsoft Excel erstellt und via E-Mails ausgetauscht sowie abgestimmt. Approve generiert die QCPs automatisiert, entsprechend den gültigen Normen. Über digitale Prüf-, Abstimmungs- und Freigabeprozesse sind auch Zulieferer direkt im System eingebunden. Das Ziel war, eine Plattform mit Schnittstellen zu SAP zu schaffen, um Dokumente automatisiert zu erstellen und Daten nahtlos transferieren zu können. "Es war uns wichtig, einen durchgängigen Ende-zu-Ende-Prozess zu implementieren, in dem auch unsere Lieferanten integriert sind", sagt Thumbeck.

Über Fabasoft Approve

Die Fabasoft Approve GmbH ist ein europäischer Softwareanbieter für technisches Daten- und Dokumentenmanagement in der Industrie. Dank der einfachen Anpassbarkeit via No-Code/Low-Code lassen sich kundenspezifische Anforderungen innerhalb kürzester Zeit umsetzen. Das Digitalisierungsunternehmen fokussiert sich auf Anwendungsfälle im Qualitätsmanagement, in der Technischen Dokumentation und im Transmittal Management. Unternehmensübergreifende Prozesse vernetzen interne und externe Projektpartner auf einer gemeinsamen Plattform und bilden den gesamten Informationslebenszyklus rund um industrielle Erzeugnisse digital ab. Zahlreiche international tätige Großunternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau vertrauen auf das cloudbasierte Produkt Approve on Fabasoft PROCECO als "Single Source of Truth" in ihrer Digitalisierungsstrategie. Die Fabasoft Approve GmbH ist Teil der Fabasoft Gruppe, mit einem Gesamtumsatz von rund 69 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/2023 und 451 Mitarbeitenden zum Stichtag.

Über KSB

Der KSB Konzern zählt mit einem Umsatz von rund 2,6 Milliarden Euro zu den führenden Anbietern von hochwertigen Pumpen, Armaturen und zugehörigen Systemen und ist mit eigenen Vertriebsgesellschaften, Fertigungsstätten und Servicebetrieben auf allen Kontinenten vertreten. KSB beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeitende.

