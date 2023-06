Paris (ots/PRNewswire) -LA LISTE (https://www.laliste.com/de/), bekannt für seine jährliche Selektion der weltbesten Restaurants, veröffentlicht heute die Top 1.000 weltbesten Hotels. Berechnet wurden sie durch den spezialisierten Algorithmus von LA LISTE.PARIS, 29. Juni 2023 /PRNewswire/ - Zusammenfassung der LA LISTE TOP 1.000 HOTELS 2023- Hotel Cipriani geht als klarer Sieger hervor. Dieses Venezianische Wahrzeichen ist ein unübertroffenes Haus, das seinen Gästen großzügigen Service ohne Prunk, Exklusivität in einer Clubhaus-Atmosphäre für anspruchsvolle Weltreisende bietet. Die Inkarnation von La dolce vita, von der wir alle träumen!- USA dominiert die Top 1.000 mit den meisten Hotels insgesamt, The Peninsula Chicago steht an zweiter und L'Ermitage Beverly Hills an dritter Stelle.- Deutschlands beste Hotels sind laut La Liste das Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg, gefolgt vom Adlon Kempinski Berlin und dem Severins Resort und Spa (punktgleich), dem Mandarin Oriental München und Schloss Elmau.- Asien und der Indische Ozean glänzen mit The Peninsula Shanghai (gemeinsamer Platz 3), Soneva Fushi und Jani auf den Malediven belegen Platz 4, und dem kürzlich renovierten Raffles Singapore (gemeinsamer Platz 5).- Nennenswerte Pariser Hotels: La Réserve, Le Meurice (gemeinsam auf Weltrang 3), gefolgt von Le Bristol und Hotel du Cap-Eden-Roc (gemeinsamer Platz 4), Cheval Blanc Paris und Plaza Athénée (gemeinsamer Platz 5).- Indien wird zum Top-Hotelziel; Oberoi Udaivilas in Udaipur gemeinsamer Platz 3Die LA LISTE Special Awards Hotels heben Eröffnungen und Innovationen in der Hotellerie hervor, von erlebnisreichen, unkonventionellen Hideaways über extremen Luxus bis hin zu Pionieren der Nachhaltigkeit. Die Habitas Group wurde als "New Player" der Hotellerie ausgezeichnet. Amankora in Bhutan erhält den Innovation Award. Die 28 Preisträger aus allen Kontinenten einschließlich der Antarktis bereichern die globale Hotelkarte von LA LISTE um verborgene Geheimtipps."Die Meta-Klassifizierung von LA LISTE fasst über 300 Reiseführer, Rankings, Medien und Kundenbewertungen zusammen, um die Top 1.000 Hotels zu ermitteln", erklärt Jörg Zipprick, Mitbegründer von LA LISTE. "Mehr als 5.000 Hotels in 200 Ländern sind in unserer kostenlosen mobilen App vertreten, zusammen mit über 35.000 Restaurants und Patisserien.""LA LISTE Hotels ist eine wirklich objektive Quelle für Reisende, die aktuelle Informationen über den Luxusmarkt suchen, bevor sie ihr nächstes Abenteuer buchen, und eine Hommage an unsere besten Hoteliers", sagt Héléne Pietrini, Managing Director von LA LISTE.Philippe Faure, CEO und Gründer von LA LISTE fügt hinzu: "Die seit 2015 jährlich erscheinenden Top 1.000 World's Best Restaurants sind für Feinschmecker unverzichtbar. Dieses neue Produkt - LA LISTE World's Best Hotels - ist aus unserer Fachkompetenz im Bereich der globalen Gastronomie und des Reisens hervorgegangen."Download La Liste mobile app (https://apps.apple.com/us/app/la-liste/id1166244064)Folgen Sie uns Instagram @LaListe1000 (https://www.instagram.com/laliste1000/?hl=en)Facebook https://www.facebook.com/Laliste1000Twitter @LaListe1000Laden Sie die vollständige Pressemitteilung hier herunter oder kontaktieren Sie Anita Gryson bei Relevance Internationalanita@relevanceinternational.com | +44 (0) 7711 881275Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2143523/Cipriani_hotel.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2143522/Special_Awards.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hotel-cipriani-in-venedig-italien-gewinnt-den-begehrten-titel-bestes-hotel-der-welt-2023--im-globalen-hotelranking-von-la-liste-fur-anspruchsvolle-reisende-301867013.htmlOriginal-Content von: La Liste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152234/5546775