Einige Wochen nach der Auflegung des mit 1,5 Mrd. Euro dotierten Late Growth Fund verstärkt AVP (AXA Venture Partners) sein Führungsteam und beruft Elizabeth de Saint-Aignan zur General Partnerin, die für den Late Growth Fund in Nordamerika zuständig sein wird.

Elizabeth, die zuvor Managing Director bei Sun Capital war, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung als Private-Equity-Investorin in wachsenden, hochwertigen Technologieunternehmen mit.

Elizabeth wird von ihrem Dienstsitz in New York aus das Führungsteam in den USA verstärken.

AVP beschleunigt die Entwicklung seiner Strategie "Late Growth" mit der Berufung einer neuen General Partnerin in New York, die für den Late Growth Fund in Nordamerika verantwortlich sein wird. Elizabeth ist eine erfahrene Führungskraft mit einem sehr inspirierenden internationalen Hintergrund und einer hervorragenden Erfolgsbilanz auf dem Private-Equity-Markt. Ihre Kenntnisse der Tech-Branche, die sie in mehr als 20 Jahren Erfahrung mit Wachstumskapital erworben hat, werden für die AVP-Plattform und insbesondere für die neue "Late-Growth"-Strategie von großem Wert sein.

Elizabeth war zuvor bei Sun Capital Partners, Inc. ("Sun Capital") seit 2020 als Managing Director tätig, einer führenden privaten Investmentgesellschaft, die sich auf Investitionen in marktführende Unternehmen konzentriert. Sie leitete dort das Technologiesegment und investierte in die Plattformunternehmen Exadel und LoanLogics sowie in zahlreiche strategische Zukäufe.

Bevor sie zu Sun Capital kam, war Elizabeth Gründungspartnerin der Growth-Equity-Strategie bei Jump Capital und verbrachte mehr als sieben Jahre bei TA Associates in der Abteilung für Technologieinvestitionen, wo sie Investitionen in Infrastruktur- und vertikale Softwareunternehmen leitete. Bei TA war sie Mitglied des Board of Directors von Gamma Technologies, Answers und Arxan. Elizabeth hat Erfahrung in der Unterstützung von Unternehmen bei der Vorbereitung ihrer Börsengänge. Vor ihrem Wechsel zu TA Associates im Jahr 2010 war sie bei Nautic Partners und Bain Company tätig. Elizabeth startete ihre Private-Equity-Karriere als Partnerin bei Summit Partners.

"Im Namen des AVP-Teams bin ich extrem glücklich und stolz, Elizabeth als General Partnerin bei AVP begrüßen zu dürfen. Sie wird dazu beitragen, unsere neue Late-Growth-Fund-Strategie auszubauen, vor allem in Nordamerika. Mit der Umsetzung dieser neuen Strategie sind wir nun in der Lage, Unternehmer über ihren gesamten Werdegang hinweg zu unterstützen, von der Frühphase bis zum Börsengang, aber auch nach dem Börsengang, was ein Hauptunterscheidungsmerkmal auf dem Markt ist. Zur Unterstützung der neuen Strategie haben wir einen erfahrenen Senior Investor mit einer Erfolgsbilanz in der Technologiebranche gesucht. Mit über 20 Jahren Erfahrung als Private-Equity-Investorin in wachsenden, hochwertigen Technologieunternehmen hat Elizabeth genau das richtige Profil für die Verstärkung unseres Führungsteams, insbesondere in New York. Im Zuge der Auflegung des neuen Late Growth Fund werden wir in den nächsten Monaten weitere Neueinstellungen von leitenden Mitarbeitern in Europa bekannt geben, die das Team vervollständigen werden. Ich bin davon überzeugt, dass das AVP-Team nach 7 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit jetzt bereit ist, neue Mitglieder aufzunehmen und somit das nächste AVP-Kapitel einzuleiten", kommentierte François Robinet, AVP Managing Partner.

"Ich bin überaus glücklich, zum AVP-Team zu stoßen und sowohl zur Strategie und Ausführung des Late Growth Fund beizutragen als auch als neue General Partnerin in der allgemeinen Führung von AVP mitzuwirken. Ich bin beeindruckt von der Qualität der AVP-Plattform und von der starken Geschlossenheit und Kultur des Teams. Ich weiß den Unternehmergeist und das starke Engagement für den Aufbau einer Investitionsplattform von Weltrang zu schätzen dafür ist die Auflegung des neuen Late Growth Fund das jüngste konkrete Beispiel. Ich glaube, dass mein Hintergrund für den neuen Late Growth Fund sehr relevant ist, denn ich investiere schon seit über 20 Jahren in große Technologieunternehmen und habe mehreren von ihnen auf ihrem Weg zum Börsengang geholfen. Ich halte den Zeitpunkt für perfekt, um eine solche Strategie auf den Weg zu bringen, und ich freue mich sehr, dabei mitwirken zu können", kommentierte Elizabeth de Saint-Aignan, General Partnerin von AVP.

Über AVP

AVP ist eine weltweit tätige Venture-Capital-Gesellschaft, die in wachstumsstarke, technologiegestützte Unternehmen investiert und ein Vermögen von 1,3 Mrd. Euro verwaltet, das sich auf drei Säulen stützt: Frühphase, Wachstumsphase und Dachfonds. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 hat AVP Kapital für 60 Technologieunternehmen in Risiko- und Wachstumsphasen in den USA und in Europa bereitgestellt. Die Einführung dieses neuen Produkts ist eine Bestätigung für die Ambitionen von AVP und die entschiedene Philosophie des Unternehmens, die besten Technologieunternehmen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu unterstützen. Mit Niederlassungen in New York, London und Paris unterstützt AVP Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion und bietet Portfolio-Unternehmen einzigartige Ressourcen zur weiteren Beschleunigung ihres Wachstums. AVP gehört zu AXA IM-Alts, dem Geschäftsbereich von AXA IM für alternative Anlagen.

