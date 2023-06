Coinbase Aktie mit kräftiger Erholung - ETF-Anträge beflügeln Branche

Die Coinbase Aktie kann sich mit einem Wochenplus in Höhe von 15 Prozent sehen lassen. Als Grund für die Kletterpartie dürften in erster Linie die Hoffnungen fungieren, dass die US-Aufsichtsbehörde SEC schon bald den ersten Bitcoin-Spot-ETF zulassen könnte.

Die bereits verteilten Vorschusslorbeeren implizieren auf der Gegenseite jedoch auch großes Enttäuschungspotenzial.

Vorbörslich notiert ein Anteilsschein mit rund 73,00 Dollar so hoch wie seit Mitte März nicht mehr. Vermögensverwalter Fidelity will Zulassungsantrag auf Bitcoin-Spot-ETF stellen Der Vermögensverwalter Fidelity wird Medienberichten zufolge voraussichtlich bei der US-Wertpapieraufsichtsbehörde SEC einen Antrag auf einen Bitcoin-Spot-ETF stellen und sich damit anderen Größen innerhalb der Branche anschließen. Vor rund zwei Woche hatte der weltweit größte Vermögensverwalter BlackRock einen entsprechenden Antrag eingereicht und Anleger dies- und jenseits des Atlantiks hellhörig werden lassen. Auch weitere Anbieter haben dazu beigetragen, dass sich die Schubladen der SEC mit kryptospezifischen ETFs füllen.

Vor allem der Antrag BlackRocks sorgt in Anlegerkreisen zusehends für die Fantasie, dass die SEC schon bald grünes Licht für eine Zulassung geben könnte.

Für die Branche wäre dies ein positives Signal, da ein entsprechender ETF das Vertrauen nicht nur in den Kreisen der Privatanleger, sondern auch innerhalb von institutionellen Adressen stärken würde.

Bitcoin-ETFs auf Basis von Terminkontrakten sind bereits am Oktober 2021 in den Vereinigten Staaten zugelassen. Sogenannte ETFs auf Basis von Kassakursen wurden in der Vergangenheit wegen Bedenken, dass der zugrundeliegende Markt manipuliert sein könnte, abgelehnt.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

