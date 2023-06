Original-Research: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

Unternehmen: WOLFTANK-ADISA HOLDING AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.06.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Wolftank erhält bislang größten Auftrag im Bereich Wasserstoff-Tanksysteme - Weiterhin große Bewertungslücke zu Peers



Wolftank hat heute einen Auftrag zur Errichtung von

Wasserstoff-Tanksystemen in Italien gemeldet, der zugleich den bis dato größten Auftrag der Unternehmensgruppe im Bereich Wasserstoff darstellt.

Wasserstoff-Konsortium trägt Früchte: In seiner Rolle als operativ-industrieller Partner des im Januar mit dem italienischen ÖPNV-Anbieter TPER gegründeten Konsortiums TPH2 (siehe Comment vom 31.1.) wurde Wolftank bis Ende 2024 mit der Errichtung von

Wasserstoff-Betankungsanlagen für Nahverkehrsbusse an vier Standorten in der Region Emilia Romagna beauftragt. Der wegweisende Erstauftrag beläuft sich auf rund 9,5 Mio. Euro und ist Teil eines Rahmenauftrags, der bis 2026 ein Volumen von insgesamt rund 30 Mio. Euro vorsieht. Wir gehen davon aus, dass ein geringer Teil der Auftragssumme (MONe: ca. 3 Mio. Euro) bereits im laufenden Jahr als Umsatz realisiert werden kann. Nach eigenen Angaben verspürt Wolftank seit Monaten ein enorm hohes Kundeninteresse an den Wasserstoff-Lösungen des Unternehmens, sodass "weitere substanzielle Aufträge" zu erwarten sind. So stehen u.E. etwa in der Region Trentino-Südtirol seitens der dortigen ÖPNV-Betreibergesellschaft SASA Auftragsvergaben in einer ähnlichen Größenordnung an, bei denen wir Wolftank angesichts der bereits 2021 in der Landeshauptstadt Bozen errichteten Wasserstoff-Tankstelle in einer Favoritenrolle sehen. Gepaart mit der u.E. weiterhin positiven Entwicklung in den übrigen Geschäftsfeldern des Segments Wasserstoff & Erneuerbare Energien (Errichtung von LNG- Tankstellen, E-Ladesäulen, mobile H2-Speichersysteme etc.) erachten wir unsere Segment-Wachstumsprognosen (CAGR: 2022-2026e: 26,5%) unverändert als realistisch.



Wasserstoff-IPO und Peers zeigen Bewertungspotenzial auf: Als äußerst positiv für das Sentiment von Wolftank betrachten wir darüber hinaus den anstehenden Börsengang von thyssenkrupp nucera. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Elektrolysetechnologie zur Herstellung von grünem Wasserstoff im industriellen Maßstab und ist damit in einem vorgelagerten Teil der Wertschöpfungskette aktiv. Im ersten Halbjahr des GJ 2022/2023 erzielte tk nucera eine Umsatzsteigerung auf 306 Mio. Euro (+74% yoy), getrieben vor allem von einer Verneunfachung (sic!) der Umsätze im Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE). Auf Basis der jüngst festgelegten Preisspanne dürfte sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 2,4 bis 2,7 Mrd. Euro belaufen, was bei einem indikativen Jahresumsatz von rund 612 Mio. Euro im Mid Point und unter der Annahme einer Nettoverschuldung von 0 einem EV/Umsatz-Multiple von ca. 4,2x entspricht und signifikant oberhalb der Marktbewertung von Wolftank liegt (EV/Umsatz 2023e: 0,9x). Den Unternehmen in unserer aktuellen Peergroup werden im Durchschnitt sogar noch höhere Umsatz-Multiples zugesprochen (Peers EV/Umsatz 2023e: 8,3x)



Fazit: Wir gehen davon aus, dass die jüngste Auftragsmeldung Wolftanks den Startschuss für eine Reihe von Aufträgen aus der aussichtsreichen Wasserstoff-Pipeline der Gruppe bildet. Damit dürfte der H2-Footprint innerhalb der Equity Story deutlich an Konturen gewinnen, sodass sich auch die Bewertungslücke zu den Peers verringern sollte. Wir sind vom Case weiter überzeugt und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 18,00 Euro.







