Uranaktien vor Ausbruch...: Uran vor weiteren Höhen! Uranaktien noch immer unverschämt günstig! Jetzt Einsteigen und entspannt verdienen!

Anzeige / Werbung

Der Uran-Spotmarkt zeigt vermehrt Anzeichen von Knappheit, was die Uranpreise anfeuert! Mit rund 56 USD/Pfund notiert der Spotpreis auf einem neuen Jahreshoch - aber Uranaktien ziehen noch nicht mit! Deshalb einsteigen!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Uran ist der einzige Energierohstoff und einer der wenigen Rohstoffe überhaupt, der dieses Jahr mit einer positiven Performance aufwarten kann. Auch die langfristigen Vertragspreise befinden sich inzwischen wieder bei etwa 60,- USD/Pfund. Erinnern wir uns noch einmal kurz zurück an die Preise der Ausschreibungen für die strategische Uranreserve der USA aus dem vergangenen Jahr: Hier reichten die Preise von 59,50 USD bis 70,50 USD je Pfund Uran! Das bedeutet also, dass hier noch immer viel Luft nach oben ist.

Umso erstaunlicher, dass Uranunternehmen von den gestiegenen Uranpreisen bisher noch nicht partizipieren konnten, vor allem wenn permanent gute Nachrichten gemeldet werden wie bei Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)!

"Best-of'-Bohrergebnisse und "mineralisierte" Projektportfolio-Erweiterung!

Mit den Ergebnissen des abgeschlossenen Bohrprogramms auf seinen hochgradigen Uran- und Vanadium-Projekten "Daneros' und "Rim' im Südosten Utahs, zündete Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) wieder einmal ein spektakuläres "Best-of-Feuerwerk' mit großartigen Resultaten und grandiosen Gehalten.

So förderten Bestätigungsbohrungen in der ehemals produzierenden "Daneros'-Mine erstklassige 0,93 % U3O8 über 5 m, 0,83 % U3O8 über 3 m und als Super-Zugabe 0,11 % U3O8 über 2 m zutage!

Neben den an sich schon fantastischen Uran-Gehalten lieferten die Bohrungen zudem die Bestätigung für das Vorhandensein einer hochgradigen Uranmineralisierung und erweiterten quasi ganz nebenbei noch die bekannte Mineralisierung auf "Daneros'.

Ebenso MEGA-gut sind die Ergebnisse der Bohrungen auf Consolidated Uraniums "Rim'-Projekt, deren ehemals produzierende Mine wohlgemerkt als eine der hochgradigsten historischen Vanadium-Minen im Südosten Utahs gilt. Entsprechend gehören die bei "Rim' zutage geförderten Uran- und Vanadium-Ergebnisse auch in die "Königsklasse" und konnten mit ihren hohen Gehalten das erstklassige Potenzial des Projekts eindrucksvoll bestätigen.

Das gilt vor allem für die 1,07 % V2O5 über 2 m, ebenso wie für die 0,15 % U3O8 und 2,54 % V2O5 über 2 m und nicht zuletzt auch für die 0,21 % U3O8 und 1,50 % V2O5 über 4 m.

Bohrungen bringen bekannte Mineralisierung weiter!

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bohrungen konnten dank der herausragenden Ergebnisse nicht nur die hohen Uran- und Vanadium-Gehalte auf "Daneros' und "Rim' eindrucksvoll bestätigt werden. Vielmehr lieferten die Ergebnisse nämlich auch wertvolle Informationen über mögliche Erweiterungen der bekannten Mineralisierung über die jeweiligen "Claim'-Grenzen hinaus - und führen praktisch direkt auf jene benachbarten Grundstücke, die Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) in Form von zehn Uran- und Vanadium-Pachtverträgen vom Staate Utah erworben hat. Insgesamt geht es hierbei um über 10.000 Hektar, die voller Potenzial und Chancen stecken und die zudem nicht mit Produktionsgebühren für Dritte verbunden sind.

Bei "Daneros' decken die neu erworbenen "Claims' die voraussichtliche Konvergenz von zwei mineralisierten Trends ab, auf denen sich die Schwergewichte unter Utahs Uran-Produzenten, nämlich die Minen "Daneros' (mit einer historischen Produktion aus den Jahren 2010 bis 2013 von 120.000 Tonnen mit 0,26 % U3O8 bei 628.000 Pfund U3O8) "Lark-Royal-Bullseye' (73.000 Tonnen mit 0,22 % U3O8 bei 314.000 Pfund U3O8 aus historischer Produktion) und "Radium King' befinden!

Bei "Rim' wiederum decken die Neuzugänge in Consolidated Uraniums Projektportfolio die südliche Ausdehnung der "Rim'-Lagerstätte sowie eine östliche Projektion der Kanalsandsteine ab, die als Herberge für die zahlreichen und hochgradigen Uran-Vanadium-Lagerstätten in diesem Gebiet dienen.

Auf direktem Weg zur Produktion!

Für Philip Williams, Vorsitzender und CEO von Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0), stellen die herausragenden Bohrergebnisse von "Daneros' und "Rim' ebenso wie die strategischen Zukäufe beim Projektportfolio wichtige Meilensteine für den weiteren Wachstumskurs seines Unternehmens dar:

"Als eines von wenigen Unternehmen, die auf ihren Grundstücken aktiv nach Uran bohren, ist unser Fokus darauf gerichtet, uns in naher Zukunft als Produzent von Uran- und Vanadium-Vorkommen in den USA zu etablieren - einem Markt, der mit 18.300 Tonnen Uran den weltweit größten Appetit auf dieses für die Energiewende so kritische Metall aufweist. Mit diesen Bohrergebnissen sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen. Denn bei "Daneros' und "Rim' konnten wir nicht nur die bereits bekannten hochgradigen Uran- und Vanadium-Mineralisierungen bestätigen und erweitern, sondern durch den Erwerb weiterer aussichtsreicher angrenzender und im Trend liegender "Claims' zusätzliches herausragendes Potenzial zu unserem Portfolio hinzufügen. Damit haben wir uns noch besser und prominenter als künftiger vertrauenswürdiger und stabiler US-Lieferant für Uran positioniert und können damit in absehbarer Zeit einen wichtigen Beitrag zur inländischen Uran-Versorgung und damit zu einer weiteren Unabhängigkeit der USA von Uran-Importen beitragen. Umso entschlossener werden wir daher weitere Bohrungen, Ingenieursarbeiten und Genehmigungsverfahren aktiv vorantreiben und die Produktionsreife als einen der wichtigsten Meilensteine unseres Wachstumskurses aggressiv anpeilen."

Mehrgleisige Wachstumsweichen für 2023 wurden schon zeitig gestellt!

Philip "Phil" Williams ist bekannt für seine fundierten Branchenkenntnisse und für die ausgeprägte Fähigkeit, seine jahrzehntetiefen Erfahrungen in der Bergbaubranche in stringente Strategien umzusetzen und in klarer Sprache zu kommunizieren. Dieses imposante "Package" lieferte er auch zum Jahresbeginn 2023 in einem offenen Brief an alle Consolidated-Uranium-Aktionäre. Seine Beobachtungen und Botschaften verpassten dabei den Wachstumserwartungen an den Uranmarkt den passenden Schub und öffnten neue Räume für noch mehr Optimismus.

Branchendynamik wird Uran-Performance starken Push verleihen!

Auch wenn der Uran-Preis-Rally in der zweiten Jahreshälfte 2022 etwas die Luft ausging und sie dann in einer immer noch komfortablen Schwankungsbreite verharrte, zeigte sich der Uran-Preis dennoch äußerst robust, gerade mit Hinblick auf die doch recht schwierigen allgemeinen Aktienmarktbedingungen.

So behauptete sich der langfristige Preisindikator für Uran (zum Jahreswechsel rund 50,- USD pro Pfund), was einem Anstieg von sage und schreibe 18 % und damit um fast ein Fünftel verglichen zu den 45,- USD/Pfund dem Vorjahr entsprach. Auf dem Weg zu den nächsthöheren Stufen des Uran-Preis-Plateaus definierte "Phil" gleich zwei Aufwärts-Haltestellen: Die erste liegt bei 56,20 USD pro Pfund, was etwa dem aktuellen Stand des TradeTech-Produktionskostenindikators entspricht. Der nächste Stopp würde sich bei etwa 70,50 USD pro Pfund Uran befinden. Das nämlich ist der Preis pro Pfund, den die US-Regierung vor kurzem an enCore Energy für die Lieferung von U3O8 zur Sicherung der US-amerikanischen Energieversorgung durch im Inland produziertes Uran bezahlt hat. Und es sieht verdammt gut aus, als würde er mit seinen Prognosen Recht behalten!

Uran-Preis mit viel Luft nach oben!

Alles in allem zeigt sich also, dass in Sachen Uranpreis noch viel Luft nach oben ist, sowohl im Spot-Bereich wie auch langfristig. Denn um die künftig weiter und steiler ansteigende Nachfrage bedienen zu können, muss die Uran-Produktion weiter angekurbelt werden, am effizientesten durch einen höheren Uran-Preis, der genau diese Produktionsimpulse befeuert.

Schließlich könnte Berechnungen der Atomenergie Internationalen Atomenergie-Organisation ("IAEO') zufolge die globale Kernenergieerzeugungskapazität bis 2050 auf 873 Gigawatt elektrische Leistung (GWe) steigen und sich damit verglichen zum Jahr 2021 mehr als verdoppeln. In diesem Szenario würde die Atomkraft damit 5,3 % der globalen Energieerzeugungskapazität ausmachen. Mit dieser Prognose hat die "IAEO' übrigens ihre Vorhersage aus dem Vorjahr um satte 10 % nach oben korrigiert.

Quelle: Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. IAEA, 2022

Zweigleisiges Geschäftsmodell nimmt Fahrt auf!

Von A wie erstklassige Akquisitionen bis P wie punktgenaue Performance bei der Projektentwicklung ist Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) gleich mehrfach auf der Überholspur unterwegs.

So setzte der dynamische Uranmarkt-Player seine "Nomen est Omen' Konsolidierungsstrategie konsequent fort und sicherte sich mehrere hochgradige Projekte in Queensland/Australien. Das nicht ohne Grund, schließlich beherbergt "Down Under' fast ein Drittel der weltweiten Uran-Vorkommen. Zudem beinhaltete bspw. die Akquisition der Projekte "West Newcastle Range', "Teddy Mountain' und "Ardmore East' von Management X Pty Ltd. auch den Zugang zu einer Seltene-Erden-Mineralisierung, was mit Hinblick auf die Bedeutung Seltener Erden für die weltweite Energie- und Mobilitätswende zu einem großen strategischen Vorteil für Consolidated Uranium werden könnte.

Auf dem Nordamerikanischen Kontinent wiederum sicherte sich Consolidated Uranium mit dem "Coles Hill'-Projekt in Virginia das größte unerschlossene Uranprojekt in den USA. Mit Blick auf das Milliardenschwere US-Uranreserveprogramm, bei dem inländische Uranproduzenten begünstigt werden und darauf, dass Atomkraftwerke in den USA aktuell rund 20 % der Gesamtenergieerzeugung liefern und unter anderem in Georgia zwei neue Reaktoren mit einer geplanten Leistung von 2.234 Megawatt elektrische Leistung im Bau sind, kann Consolidated Uranium mit Fug und Recht behaupten, bestens auf ein Szenario mit rapide steigender inländischer Uran-Nachfrage vorbereitet zu sein, nicht zuletzt weil es mit Coles Hill über eines der größten Uranvorkommen unter den Wettbewerbern verfügen wird, sobald der Mega-Deal diesen Monat unter Dach und Fach gebracht wird.

In Sachen Projektfortschritt konzentriert sich Consolidated Uranium weiterhin auf die drei historischen Minen in Utah, USA. Für "Tony M' mündeten die Bohrungen in einer vielversprechenden Mineralressourcenschätzung, die sensationelle "angezeigte' 1,185 Millionen Tonnen mit einem Gehalt 0,28 % eU3O8 für 6,6 Millionen Pfund enthaltenem Uran und 404.000 Tonnen "abgeleitete'-Ressourcen mit einem Gehalt von 0,27 % eU3O8 für 2,2 Millionen Pfund enthaltenem Uran ergab. Umso gespannter darf man auf die weitere Entwicklung von "Tony M' sein.

Weiter im Süden, genauer gesagt auf dem "Laguna Salada'-Uran-Vanadium Projekt in Argentinien, wo historische Explorationen phänomenale Gehalte von bis zu 1,18 % U3O8 und 0,517 % V2O5 in einer Tiefe von weniger als einem Meter ergaben, konnte Consolidated übrigens im letzten Jahr ein groß angelegtes Oberflächenbohrprogramm abschließen.

Fahrplan an die Uran-Spitze!

Mit diesen großartigen Ergebnissen und Aussichten im Gepäck, hat Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)bereits wichtige Meilensteine für den Weg hin zu einem der weltweit bedeutenden, diversifizierten Uranmarkt-Player gesteckt!

Dabei sind das Miteinander von kurzfristigem Produktionspotenzial, mittelfristiger Exploration und Erschließung und langfristiger Kaufoptionen die genau richtigen Koordinaten, kombiniert mit weiteren Ausgliederungen, wie sie Consolidated ja Anfang 2022 mit Consolidated Uranium bereits sehr erfolgreich gemacht hat.

Consolidated finalisiert Mega-Deal mit Virginia Energy!

Mitte November 2022 hatte Consolidated Uranium ja bereits die Übernahme von Virginia Energy Resources angekündigt. Dieser Mega-Deal ist nun auch offiziell unter Dach und Fach. Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) verfügt mit dem Kauf aller emittierten und ausstehenden Virginia Energy-Aktien, die noch nicht im Besitz des TOP-Uranmarkt-Players sind, damit nun auch in vollem Umfang über das "Coles Hill'-Projekt im Süden Virginias. Das wiederum ist nicht nur das das größte, bislang noch unerschlossene Uran-Projekt in den USA.

"Coles Hill' ist mit seinen enormen "angezeigten'-Mineralressourcen von 119,6 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,056 % U3O8 bei 132,9 Millionen Pfund U3O8 und phänomenalen "abgeleiteten'-Mineralressourcen von 36,3 Millionen Tonnen mit im Schnitt von 0,042 % U3O8 bei 30,4 Millionen Pfund U3O8 auch weltweit eines der größten Projekte seiner Uran-Art.

Für dieses einzigartige Potenzial legte Consolidated insgesamt 17.847.828 seiner Stammaktien auf den Tisch der ehemaligen Virginia Energy-Aktionäre, für die eine Umtausch-Ratio von 0,26 Consolidated-Stammaktien pro Virginia Energy-Aktie galt. Damit machen die bestehenden Consolidated-Aktionäre künftig 81,96 % der Anteilseigner aus, während ehemalige Virginia-Energy-Aktionäre nun im Besitz von 18,04 % der ausgegebenen und ausstehenden Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0)-Aktien sind.

Consolidated-Aktionäre werden von Uran-Rally massiv profitieren!

Seien sie nun "alteingesessen" oder frisch dazu gekommen: Von diesem Deal profitieren alle Consolidated Uranium-Aktionäre. Denn das Portfolio des dynamischen Uranmarkt-Players wird durch das mächtige "Coles Hill'-Projekt um einen einzigartigen Protagonisten erweitert. Dessen "Heimat" Virginia beherbergt aktuell vier Kernreaktoren, die insgesamt 14 % zur jährlichen Stromerzeugung des Bundesstaates beitragen. Virginias Gouverneur Glenn Youngkin drückt derweil mit seinem vor Kurzem vorgestellten 10-Jahres-Virginia-Energy-Plan zusätzlich aufs Gaspedal, was den beschleunigten Ausbau der Atomenergie in seinem Staat betrifft. Den will Youngkin nämlich in einen innovativen "Nuklear-Hub' ausbauen, inklusive massiver strategischer Investments in zukunftsweisende "Small Modular Nuclear Reactors' ("SMRs') - Atomkraftwerke to go, sozusagen.

Quelle: energy.virginia.gov

So bilden Glenn Youngkins Virginia-Energy-Plan gemeinsam mit der hervorragenden lokalen Infrastruktur und zusammen mit dem steigenden Uran-Bedarf (hier sehen Experten eine Verdopplung bis 2030 auf dann 206 Millionen Pfund Uran) und dem sich parallel dazu stark kontrahierenden Angebots an sekundärem Uran die perfekten Rahmenbedingungen, um das langfristige Produktionspotenzial von "Coles Hill' voll ausschöpfen zu können.

Hinzu kommt, dass die US-Regierung in Form seines Energieministeriums bereits 2020 eine Ausschreibung über insgesamt 1 Million Pfund für die Lieferung von den USA produzierten U3O8 für das Aufstocken der nationalen Uran-Reserve lanciert hatte. Dass es sich auszahlen kann, inländisches Uran zur nationalen Reserve der USA beizusteuern, kann unter anderem Uranium Energy bestätigen. Das nämlich erhielt letztes Jahr den Zuschlag für 300.000 Pfund U3O8 zu satten 59,50 USD je Pfund, womit letztlich frische 17,85 Mio. USD in die Kasse des Unternehmens gespült wurden.

Interessante Informationen über den "Spin out' in Premier American Uranium finden Sie in unserem Artikel unter diesem Link und dem Video unten.

https://www.youtube.com/watch?v=H2_HwZJDYvA

Fazit: Consolidated Uranium - perfekt positioniertes Portfolio!

Der Abschluss des Virginia-Energy-Deals und damit vor allem der Übergang von "Coles Hill' in Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) Besitz fügt dessen passgenau positioniertem Projektportfolio an zeitnah reaktivierbaren, ehemals produzierenden Minen in den USA ("Tony M', "Daneros' und "Rim') und eher langfristig ausgerichteten Projekten in Australien (mit den weltweit größten Uranvorkommen, etwa ein Drittel der globalen Ressourcen), Kanada (Heimat der weltweit hochgradigsten Uran-Vorkommen mit Gehalten von bis zu 20 % Uran, was bis zu 100 mal mehr Gehalt entspricht als der weltweite Durchschnitt) und Argentinien, eine weitere vielversprechende Perle hinzu.

Parallel zur weiteren Diversifizierung seiner strategischen Projekte und deren durchdachter Verteilung, etablierte sich Consolidated Uranium (WKN: A3CVY0) mit dem erfolgreichen Kaufabschluss von Virginia Energy noch stärker als der führende "M&A'-Player auf dem Uranmarkt und am schnellsten wachsende Entwickler hochgradiger Uran-Projekte in allen relevanten Gegenden. Zudem positioniert sich Consolidated Uranium damit auch perfekt für eine weitere Wertsteigerung, von der alle Aktionäre profitieren werden - nicht zuletzt auch dank der jetzt noch stärkeren Präsenz als heiß gehandelter Uran-Produzent, der für praktisch alle Bedarfs-Szenarien ein passendes Projekt besitzt.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Consolidated Uranium, world-nuclear.org, World Nuclear Performance Report 2022, energy.virginia.gov, Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2050. IAEA, 2022, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen, falls nicht anders angegeben, Consolidated Uranium / Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 29. Juni 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Consolidated Uranium zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Consolidated Uranium und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit der Consolidated Uranium und erhalten hierfür aber über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Consolidated Uranium im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Consolidated Uranium halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

Enthaltene Werte: US9168961038,CA2926717083,CA21024C1014,CA50545P3097,CA29259W7008