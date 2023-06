Seit neun Jahren ist NTT offizieller Technologiepartner der Tour de France und arbeitet daran, den Fans innovative Erlebnisse zu bieten und den Rennbetrieb digital zu transformieren

Letztes Jahr erweiterte NTT seine Lösung zur Unterstützung des ersten Frauenrennens, der Tour de France Femmes avec Zwift

NTT Ltd., ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, hat heute angekündigt, dass es sein Technologieangebot für die Tour de France und Tour de France Femmes avec Zwift erweitert, um IoT, Edge-Konnektivität und Edge-Computing in den Vordergrund des berühmten Sportereignisses zu stellen.

Im Jahr 2023 will NTT den kombinierten Wert dieser Technologien für Echtzeit-Analysen stärker in den Vordergrund stellen. Dazu kombiniert NTT IoT und Edge, um das weltweit größte "vernetzte Stadion" zu schaffen: Ein digitaler Zwilling des Rennens wird eingerichtet, der Schichten von Echtzeitinformationen verbindet, um alle Aspekte des hochdynamischen Ereignisses digital zu replizieren.

Im Mittelpunkt der Datenerfassung von NTT stehen die Fahrräder selbst. Mithilfe von Geolokalisierung übertragen sie einen konstanten Datenstrom mit Breiten- und Längengraden sowie Geschwindigkeitsdaten über Funknetze an Rennmotorräder oder Flugzeuge. Über ein Mikrowellensignal werden die Daten dann an die Endstation des Rennens übertragen, wo ein LKW-basiertes Edge-Computing-Gerät eine containerisierte Version der Echtzeit-Analyseplattform von NTT ausführt.

In diesem Jahr wird ChatGPT auch in die KI-gesteuerte Lösung Digital Human von NTT integriert, die maschinelles Lernen, Spracherkennung, Verarbeitung natürlicher Sprache und konversationelle KI kombiniert. Die digitale menschliche Plattform wurde speziell mit relevante Renninformationen trainiert und kann auf detaillierte Informationen zugreifen, um das Fanerlebnis weiter zu verbessern.

"Die Kombination von IoT und Edge eröffnet eine neue Ebene der operativen Exzellenz, die isoliert nicht erreicht werden kann. Das Erfassen, Verarbeiten und Analysieren von Daten sowie die Vereinheitlichung dieser Technologien sind unerlässlich, um jedes Fahrrad zu einem ‚digitalen Zwilling' zu machen, was die ultimative Demonstration von Edge Computing in Aktion ist", sagte Shahid Ahmed, Group EVP, New Ventures and Innovation von NTT Ltd.

"Durch die Zusammenarbeit mit NTT in den vergangenen neun Jahren haben wir gesehen, dass Daten immer wichtiger werden, um das Rennen einem breiten Publikum besser zu erklären, unsere Fans stärker einzubinden, ihr Fan-Erlebnis zu verbessern und die Herausforderungen unserer Rennorganisation zu unterstützen", fügte Julien Goupil, Head of Partnerships Media bei A.S.O. hinzu.

Nach der im vergangenen Jahr angekündigten Integration von NTT Ltd. und NTT DATA zu einem 30-Milliarden-Dollar-IT-Dienstleistungsunternehmen wird die Technologiepartnerschaft von NTT mit der Tour de France und der Tour de France Femmes avec Zwift nun unter die Marke NTT DATA geführt. NTT hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen zum Erfolg zu führen, Branchen zum Positiven zu verändern und eine bessere Gesellschaft für alle zu gestalten.

Weitere Informationen darüber, wie NTT die A.S.O. unterstützt, finden Sie unter: https://services.global.ntt/tourdefrance

Folgen Sie @letourdata auf Twitter und achten Sie auf die Rennvorhersagen von NTT unter NTTPredictor. Sie können das Rennen auch live über das offizielle Race Center powered by NTT Data verfolgen.

-ENDS-

Über NTT Ltd.

Als Unternehmen von NTT DATA, einem IT-Dienstleister mit einem Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar, ist NTT Ltd. ein führendes IT-Infrastruktur- und Dienstleistungsunternehmen, das 65 der Fortune Global 500 und mehr als 75 der Fortune Global 100 betreut. Wir schaffen die Grundlage für das Edge-to-Cloud-Networking-Ökosystem von Unternehmen, vereinfachen die Komplexität ihrer Workloads in Multi-Cloud-Umgebungen und sorgen für Innovationen an den Schnittstellen ihrer IT-Umgebungen, wo Netzwerke, Cloud und Anwendungen zusammenlaufen. Wir bieten maßgeschneiderte Infrastrukturen und gewährleisten konsistente Best Practices bei Design und Betrieb in allen unseren sicheren, skalierbaren und anpassbaren Rechenzentren. Auf dem Weg in eine softwaredefinierte Zukunft unterstützen wir Unternehmen mit unseren plattformbasierten Infrastrukturdiensten. Wir ermöglichen eine vernetzte Zukunft. Besuchen Sie uns unter services.global.ntt

Über die Amaury Sport Organisation

Die Amaury Sport Organisation (A.S.O.) gestaltet und organisiert erstklassige internationale Sportveranstaltungen. Das Unternehmen ist auf Veranstaltungen außerhalb von Stadien spezialisiert und verfügt über hausinterne Kompetenzen in den Bereichen Organisation, Promotion und Vermarktung von Sportveranstaltungen. Die A.S.O. organisiert jährlich 90 Veranstaltungen mit 250 Wettkampftagen in mehr als 25 Ländern. Die A.S.O. ist in fünf bedeutenden Sportarten mit der Produktion und dem Vertrieb von Bildern für prestigeträchtige Rennen präsent: im Radsport mit der Tour de France, im Motorsport mit der Rallye Dakar, bei Massenveranstaltungen wie dem Schneider Electric Marathon de Paris, beim Golf mit der Lacoste Ladies Open de France sowie im Segelsport. Die Amaury Sport Organisation ist eine Tochtergesellschaft der Amaury Group, einer Medien- und Sportgruppe und Eigentümerin der Tageszeitung L'Équipe.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230629533249/de/

Contacts:

Hannah Lock

Hotwire für NTT Ltd.

Hannah.lock@hotwireglobal.com