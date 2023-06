Asus legt sein Zenfone neu auf: Das Zenfone 10 ist eines der derzeit kompaktesten Android-Smartphones am Markt, ohne bei der Ausstattung zu sparen. Etwas weniger als ein Jahr nach Vorstellung des Zenfone 9 legt Asus nach. Das neue Zenfone 10 kommt mit aktueller Topausstattung und orientiert sich in puncto Design am Vorgänger. Asus Zenfone 10: 5,9 Zoll sind mittlerweile klein In Zeiten von Smartphones, mit 6,5 Zoll und größeren Displaydiagonalen ist ...

