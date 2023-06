Schlechte Kund:innenbewertungen und unerwünschte Kommentare bei Google oder anderen Bewertungsportalen löschen lassen? Das bieten inzwischen gut organisierte Dienstleister an. Doch die Fließbandarbeit richtet bei den Bewerteten im schlimmsten Fall weiteren Schaden an. Kund:innenbewertungen bei Google und Co. sind so eine Sache: Sind sie gerechtfertigt, geben sie anderen Kund:innen gute Anhaltspunkte, ob diese sich in einem Restaurant wohlfühlen werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...