In Sachen Bankencrash darf sich die Finanzwelt nicht in Sicherheit wiegen, wenn es nach dem US-Banker Peter Orszag geht. Er warnt: Die akute Krise ist überwunden, doch im US-Bankensektor lauern immer noch Gefahren.

Die Gefahr eines Bankencrashs in den USA ist noch nicht abgewendet. Davor warnt Spitzenbanker Peter Orszag in einem Interview mit dem Handelsblatt. Das ehemalige Kabinettsmitglied der Obama-Regierung spricht von erheblichen Herausforderungen, vor denen die Banken immer noch stehen. "Die rapide Zinswende hat bei vielen Regionalbanken zu einer Reihe von Problemen geführt, die es diesen Instituten schwer macht, an frisches Eigenkapital zu kommen", sagt der Wirtschaftswissenschaftler gegenüber der Tageszeitung.

Ein weiteres Problem sei, dass Kunden noch immer Einlagen aus den Regionalbanken abziehen, wenn auch nicht mehr in dem Umfang wie zum Höhepunkt der Krise. Außerdem drohe "dem Sektor eine härtere Regulierung, die ökonomische Folgen haben könnte", gibt der angehende Leiter der US-Investmentbank Lazard zu bedenken.

Seit Anfang 2022 hob die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Leitzinsen bis zur letzten Sitzung im Juni kontinuierlich an. Einige Regionalbanken verkrafteten die Wende im geldpolitischen Kurs nicht, so ging etwa die US-amerikanische Silicon Valley Bank (SVB) im März des laufenden Jahres insolvent.

Beim Zusammenbruch der SVB schützte die US-Regierung alle Einlagen der Kunden. Grundsätzlich ist der staatliche Einlagenschutz in den USA aber auf 250.000 Dollar begrenzt. Das haben viele Kunden nicht auf dem Schirm, warnt Orszag. Sollten weitere Banken kollabieren, wird das zum Problem. Die Fed und die Einlagensicherung FTIC muss einer Ausweitung der Einlagensicherung nämlich je Einzelfall zustimmen, ebenso wie das Finanzministerium. "Sollten wirklich Kundengelder auf dem Spiel stehen, könnte das eine Rückkehr der Krise bedeuten", betont der Ökonom.

Dabei dürfte ein Bankencrash die US-Wirtschaft erschüttern. "Aus all den genannten Gründen werden die Regionalbanken ihre Kreditvergabe einschränken müssen, das wird einen negativen Effekt auf die Gesamtwirtschaft haben", mahnt Orszag. "Besonders stark wird dieser Effekt am Markt für Gewerbeimmobilien zu spüren sein, der ohnehin unter erheblichem Druck steht."

Als mögliche Lösung für die Herausforderungen sieht der Experte eine Konsolidierung des Sektors. Dafür benötige es allerdings auch ein Umdenken, lautet Orszags Appell: Die Behörden müssten Banken-Zusammenschlüsse in Zukunft ermutigen, statt sie auszubremsen.

Autor: (mmi) für die wallstreetONLINE Zentralredaktion