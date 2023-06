Der DAX ging am heutigen Donnerstag erneut mit einer kleinen Tageskerze am 10er-EMA aus dem Handel, ähnlich wie bereits am Vortag. Der DAX könnte im Bereich um den 10er-EMA ein Verlaufshoch bilden und in der Folge wieder nach unten abdrehen. Im Wochenchart ist der DAX im Tageshoch bei 15.998 Punkten erneut am oberen Fibonacci-Fächer im Bereich von 16.000 Punkten nach unten abgeprallt. Sollten die beiden bärischen Tageskerzen vom heutigen Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...