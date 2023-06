Thundercomm, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Produkten und -Lösungen, gab die erfolgreiche Integration seines privat eingesetzten Rubik Large Language Model (LLM) mit dem Qualcomm RB5 AMR Reference Design bekannt. Die integrierte AGI-Robotiklösung wurde auf dem MWC Shanghai vorgeführt. Menschen können eine Flasche Cola oder eine Packung Chips bekommen, indem sie den Roboter einfach bitten, sie zu holen, genau wie bei einem Kellner, was große Aufmerksamkeit erregte.

In dieser Demonstration wird Rubik LLM auf dem TurboX C8550 SOM eingesetzt, einem hochleistungsfähigen Rechenmodul, das vom Qualcomm QCS8550 SoC unterstützt wird. Es empfängt die Spracheingabe des Menschen, analysiert die Anfrage genau und gibt den Code der Aufgaben zur Ausführung an den Roboter aus. Das AMR-Referenzdesign basiert auf der Qualcomm Robotics RB5 Plattform, einer erstklassigen Robotikplattform, die VSLAM und Compute Vision Algorithmen für Navigation und Objekterkennung integriert.

Die integrierte AGI-Robotiklösung schafft viele Möglichkeiten für die Aufwertung und Innovation der Robotikindustrie:

Ermöglicht eine natürlichere Sprachinteraktion. Mit dem Rubik LLM wird die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter effizienter und natürlicher, ohne die Codierung der spezifischen Aufgabe.

Liefert ein besseres Verständnis der menschlichen Ziele. Rubik LLM ist ein Basismodell mit großen Parametern, das über umfangreiche Trainingsdaten und eine komplexe neuronale Netzwerkstruktur verfügt, um ein genaueres Verständnis der menschlichen Sprache in mehreren Sprachen zu liefern.

Bietet eine schnellere Verarbeitungsrate am Rande mit extrem niedriger Reaktionslatenz. Mit der Kernkompetenz in der Modelloptimierung und Komprimierungstechnologien kann Rubik LLM schneller am Edge verarbeiten, mit der Reaktionslatenz von fast Null kann der Roboter ein besseres Benutzererlebnis bieten. "Die Demonstration der integrierten AGI-Robotiklösung ist ein gutes Beispiel dafür, wie Thundercomm die hochmoderne SoC-Lösung von Qualcomm Technologies nutzt und die KI-Anwendungen in schnell wachsenden Vertikalen wie der Robotik ausweitet", sagte Hiro Cai, CEO von Thundercomm. "Wir werden mit unseren bestehenden und neuen Robotik-Partnern zusammenarbeiten, um die nächste Generation zukunftsorientierter Robotik-Lösungen mitzugestalten, die nicht vordefinierte Aufgaben in komplizierten Umgebungen ausführen können, um die Gesamteffizienz zu verbessern und die digitale Transformation der Industrien zu beschleunigen."

Über Thundercomm

Thundercomm, ein Joint Venture zwischen Thunder Software Technology Co., Ltd und Qualcomm (China) Holding Co. Ltd, einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Technologies, Inc. wurde gegründet, um die Innovation im Internet der Dinge und in der Automobilindustrie zu beschleunigen und Lösungen aus einer Hand anzubieten, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Durch seine Kompetenzen bei Betriebssystemen wie Android, Linux und anderen, Software für das Ausland und KI-Technologien für Geräte sowie ein globales Vertriebs- und Support-Netzwerk ist Thundercomm ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die qualitativ hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.thundercomm.com

