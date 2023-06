Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Alpha Lithium und Großaktionär empfiehlt seinen Aktionären die vorliegende Übernahmeofferte abzulehnen

Alpha Lithium gab kürzlich bekannt, dass das Board of Directors von Alpha, basierend auf der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses unabhängiger Direktoren, den Alpha-Aktionären empfiehlt, das feindliche Angebot von TechEnergy Lithium Canada Inc. abzulehnen. TechEnergy Lithium Canada Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Tecpetrol Investments S.L., die kürzlich für die Übernahme der Stammaktien von Alpha gegründet wurde. Das Board of Directors hat einstimmig beschlossen, dass das feindliche Angebot von Tecpetrol nicht im besten Interesse des Unternehmens oder seiner Aktionäre ist.

Weiterhin veröffentlichte Kyle Stevenson, ein strategischer Berater und Hauptaktionär von Alpha Lithium jüngst einen offenen Brief an seine Mitaktionäre, in dem er sich gegen den Preis und die Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol Investments S.L. ausspricht.

News: Alpha Lithium reicht Rundschreiben der Direktoren ein und empfiehlt, dass Aktionäre Tecpetrols feindliches faules Angebot ablehnen

News: Großaktionär von Alpha Lithium widerspricht Preis und Struktur des feindlichen Angebots von Tecpetrol

Alpha Lithium legt technischen Bericht für Hombre Muerto vor und plant Bohrkampagne

Weiterhin hat Alpha Lithium vor wenigen Tagen einen unabhängigen technischen Bericht eingereicht, der in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 in Bezug auf die Grundstücke des Unternehmens im Salar del Hombre Muerto in Argentinien erstellt wurde. Der Bericht folgt auf die kurz vor dem Abschluss stehende detaillierte Vertical Electrical Sounding des Unternehmens auf den Grundstücken, bei der mehrere extrem leitfähige Sediment- und Halitfazies identifiziert wurden, die mit salzgesättigten Horizonten in Tiefen von bis zu 500 Metern kompatibel sind. Der Bericht empfiehlt ein 18-Loch-Explorationsprogramm. Für das vollständig finanzierte Bohrprogramm werden mindestens vier Bohrgeräte benötigt, die alle aus dem Explorationsprogramm Tolillar abgezogen werden. Gemäß der Definition von Groundwater Insight werden für die Bohrkampagne voraussichtlich etwas mehr als 11 Millionen US-Dollar benötigt, einschließlich der Mittel für unvorhergesehene Ausgaben.

News: Alpha Lithium legt technischen Bericht für das aussichtsreiche Projekt Hombre Muerto in Argentinien vor

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

