Shanghai (ots/PRNewswire) -SHANGHAI, 30. Juni 2023 / PRNewswire/ -- An Tag 2 der MWC Shanghai 2023 veröffentlichte Liu Kang, Präsident der Abteilung Global Carrier Marketing & Solution Sales von Huawei den "Aufbau einer Innovationsdynamik zur Förderung der digitalen und intelligenten Transformation", während der MWC 2023 Shanghai."In der Telekommunikationsbranche waren die Betreiber schon immer die Vorreiter und Wegbereiter der digitalen Transformation. Die Betreiber haben im Zuge der digitalen Transformation nicht nur ihre eigenen Innovationsfähigkeiten kontinuierlich optimiert und ausgebaut, sondern auch die digitale Modernisierung in Tausenden von Branchen ermöglicht, wodurch sich ein enormes Innovationspotenzial angesammelt hat. " sagte Liu Kang.Enormes Innovationsmomentum für Netzbetreiber zur Ermöglichung der Digitalen Transformation Wurde Bereits AufgebautErstens: Für die Verbraucher haben sich die Betreiber von einfachen Sprachdiensten hin zu allgegenwärtigen Gigabit-Diensten entwickelt, die auch intelligente Interaktion ermöglichen. Eine hochmoderne Netzinfrastruktur ist die Grundlage für das Entstehen digitaler Unternehmensdienstleistungen für Verbraucher.Zweitens: In der Industrie bewegen sich die Unternehmen in Richtung digitale Produktion: von der Digitalisierung des Büros, bis hin zur Digitalisierung des Marketings und des Kundendienstes. Wichtige Produktionsszenarien, wie beispielsweise die Fernsteuerung, AGV und PLC werden in vollem Umfang gefördert. Diese verbessern erheblich die Produktionseffizienz der Unternehmen.Liu Kang wies darauf hin, dass diese Errungenschaften untrennbar mit dem Überfluss an Fähigkeiten verbunden sind, die während der digitalen Transformation der Netzbetreiber angesammelt wurden.Eine neue Welle der digitalen Transformation verwandelt die Innovationsdynamik in WachstumUm die neue Welle der digitalen Intelligenz zu bewältigen, ist Huawei der Ansicht, dass wir mit den Netzbetreibern zusammenarbeiten sollten, um drei neue Fähigkeiten der digitalen Transformation aufzubauen.Die erste ist die Infrastrukturebene, die die IKT-Zusammenarbeit in die Fähigkeit zur elastischen Integration strategischer Ressourcen umwandelt. Liu Kang sagte: "Eine der intuitivsten Erscheinungen ist, dass sich die Verbindung von 100 Mbit/s Uplink, Gbit/s Downlink und Cloud-nativen Fähigkeiten zu neuen Verbindungen mit typischen Merkmalen, wie Gbit/s Uplink, 10 Gbit/s Downlink und endogener Intelligenz entwickeln. Auf dieser Grundlage entstehen durch die Kombination von Netzwerk + Datenverarbeitung die Anforderungen der Cloud-Netz-, der Cloud-Edge- und der Cloud-Geräte-Synergie."Die zweite ist die Betriebsebene, die massive Datenmengen in die Fähigkeit umwandelt, komplexe Szenarien auf agile Weise zu bewältigen. Von der Datenaggregation bis zur Datenaggregation + intelligenter Unterstützung, beschleunigt der Datentransfer in den Produktions- und Lebensbereichen der Menschen. Dies ermöglicht intelligente Abläufe in einem gesamten Prozess und Unternehmen, sowie eine direkte Verdopplung von Erfahrung und Effizienz. Und die kontinuierliche Innovation des Modells.Die dritte ist die digitale Dienstleistungsebene, die vorteilhafte Dienstleistungen in die Fähigkeit umwandelt, Innovationen schnell zu stimulieren. Mit der digitalen Transformation können die Betreiber die Vorteile der SIM, die einen natürlichen Einstiegspunkt darstellt, voll ausschöpfen und innovativere digitale Dienstleistungen anbieten.Mit Blick auf die Zukunft sagte Liu Kang: "Eine neue Welle der intelligenten digitalen Ära steht bevor. Huawei wird weiterhin mit der Branche zusammenarbeiten, um die digitale Transformation kontinuierlich zu fördern und die Umwandlung des Innovationspotenzials in eine Entwicklungsdynamik der Branche zu beschleunigen."Die MWC Shanghai 2023 findet vom 28. bis zum 30. Juni in Shanghai, China, statt. Huawei wird seine Produkte und Lösungen an den Ständen E10 und E50, in der Halle N1 des Shanghai New International Expo Centers (SNIEC) vorstellen. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern, befassen wir uns mit Themen wie der Beschleunigung des 5G-Wachstums, dem Übergang zum 5.5G-Zeitalters, sowie der intelligenten digitalen Transformation. Das 5.5G schafft neue Geschäftswerte in Bereichen, wie beispielsweise der Vernetzung von Menschen, dem Internet der Dinge (IoT) und dem Internet der Fahrzeuge (IoV), sowie der Unterstützung zahlreicher Branchen auf ihrem Weg zu einer intelligenten Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.