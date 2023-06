OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Muslimfeindlichkeit:

"Schulungen für Polizisten und Lehrer sind der richtige Weg, um für Muslimfeindlichkeit zu sensibilisieren. Ein Beauftragter zur Bekämpfung von Muslimfeindlichkeit ist sinnvoll, da er die Belange von etwa 5,5 Millionen Menschen sichtbarer macht. Seine Ernennung wäre ein Signal der Unterstützung für hier lebende Muslime. In einer Zeit, in der eine Partei mit Rechtsextremisten in Führungspositionen einen Landrat stellt, ist genau das wichtig. Eine demokratische und freie Gesellschaft muss sich daran messen lassen, wie sie mit Minderheiten umgeht. Es darf daher nicht bei bloßen Handlungsempfehlungen bleiben, sie müssen umgesetzt werden."/yyzz/DP/he