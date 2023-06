LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zur Bundeswehr:

"Die Deutschen sahen es lieber, wenn Soldaten Brunnen bauten, als dass sie kämpften. Nun dringt mit Putins Krieg gegen die Ukraine ins kollektive Bewusstsein ein, dass die eigene Nation wehrhaft sein muss. Denn ohne Demokratie und Freiheit ist alles andere nichts. Und deshalb ist es überfällig, neben der nötigen Kritik an Pannen, Behäbigkeit und Rechtsextremismus in der Bundeswehr, die Soldatinnen und Soldaten dafür wertzuschätzen, was sie für das Land, für jeden Einzelnen, bereit sind zu geben: ihr Leben."/yyzz/DP/he