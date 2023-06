InvestorFlow, die auf alternative Anlagen ausgerichtete Cloud für Deals und Investoren, meldete heute auf der Salesforce World Tour in London die Eröffnung seiner Niederlassung in London, InvestorFlow UK Ltd, mit der die Präsenz auf das Vereinigte Königreich und Kontinentaleuropa ausgedehnt wird. Überdies hat das Unternehmen Richard Davies als Vice President, Head of European Operations, eingestellt.

Als führender Anbieter von Investorenportalen und CRM für alternative Assetmanager bietet InvestorFlow die nächste Generation von Investor-Experiences, Fundraising, Investor Relations und Deal-Pipeline-Management für die größten US-basierten alternativen Investmentfirmen. InvestorFlow betreut über 200 Kunden in den USA, darunter 25 der 50 weltweit führenden alternativen Assetmanager. Mit einem Vermögen von über 3,5 Billionen US-Dollar, 750 Fonds und 90.000 LPs auf seiner Plattform ist InvestorFlow das führende Investorenportal und CRM für die größten und komplexesten alternativen Vermögensverwalter. InvestorFlow wird nun seine Lösungen für alternative Vermögensverwalter von London aus in ganz Europa vermarkten und unterstützen.

"Beteiligungs- und Risikokapital haben eine lange und wechselvolle Geschichte in London. Es ist uns eine Ehre und Freude, den Stand der Technik voranzubringen. Da wir in den USA ansässige Kunden mit Aktivitäten in Europa und europäische Investoren mit Zugang zu Fonds über unsere Portale haben, wollen wir unser Geschäft in London ausbauen und Partnerschaften mit europäischen Managern entwickeln. Wir haben unsere Produkte und Lösungen an lokale Gegebenheiten angepasst und sind bereit, Kunden in Europa zu unterstützen", sagte Todd Glasson, CEO und Gründer von InvestorFlow.

In seiner neuen Funktion als Vice President, Head of European Operations, bringt Richard Davies seine erstklassige Portal-Erfahrung für die europäischen Kunden ein. Richard Davies ist seit zehn Jahren im Bereich der alternativen Technologien tätig und war zuletzt Vice President und Global Programme Manager bei BlackRock. Davor war er für den Kundenerfolg für das Portal Investment Café von eFront zuständig und trug zur Skalierung und Verbreitung neuer Prozesse bei, während er das Wachstum des Kundenerfolgsgeschäfts unterstützte. Richard Davies begann seine Karriere als Fondsbuchhalter in Guernsey und London und ist Fachmann für die Anwendung von Technologie zur Verbesserung der Fondsverwaltung.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass Richard Teil unseres Teams wird und unsere europäischen Aktivitäten leitet", so Todd Glasson. "Unserer Ansicht nach ist es eine enorme Chance, InvestorFlow auf dem europäischen Markt vorzustellen. Es gibt allein in London mehr als 30.000 Private-Equity-Experten, die von unseren Lösungen profitieren könnten."

Über InvestorFlow

InvestorFlow ist eine Investoren- und Deal-Engagement-Plattform, die Private-Equity-, Venture-Capital-, Kredit- und Hedge-Fonds-Managern hilft, intelligente digitale Verfahren zu schaffen und die Produktivität und das Engagement enorm zu steigern. InvestorFlow ist der einzige Lösungsanbieter, der Deal Flow Management, Fundraising, Berichterstattung und Investorenservices in einer cloudnativen Plattform vereint. InvestorFlow betreut auf seiner Plattform über 200 Kunden, darunter 25 der 50 größten alternativen Assetmanager, mit einem Vermögen von über 3,5 Billionen US-Dollar, 750 Fonds und 90.000 LPs. InvestorFlow ist ein Privatunternehmen mit Sitz in Menlo Park (Kalifornien). Weitere Informationen finden Sie unter www.investorflow.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230628012112/de/

Contacts:

InvestorFlow, Inc.

Sarah Tuff

sarah.tuff@investorflow.com