Köln (ots) -Laut exklusiven RTL/ntv-Informationen hat die dänische Regierung im Vorfeld des Anschlags auf die Nord-Stream-Pipelines keine Vorab-Information durch die US-Regierung oder ihr unterstehende Sicherheitsbehörden bekommen. Das geht aus geheimen Regierungspapieren hervor, die RTL und der dänischen Zeitung Ekstra Bladet exklusiv vorliegen. "Der dänische Militärgeheimdienst hatte vorab keinerlei Informationen zu dem Vorfall", steht in dem Papier, "arbeitet aber jetzt mit allen Partnern zusammen." Das Schreiben datiert von Ende Oktober 2022 und stammt aus dem dänischen Verteidigungsministerium. Die Information ist nicht offen zugänglich und als "vertraulich" eingestuft.Mehrere Medien hatten kürzlich darüber berichtet, dass der amerikanische Geheimdienst CIA über den niederländischen Geheimdienst vorab über einen geplanten Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines informiert worden sei. Über den "bevorstehenden Angriff" hätten die Amerikaner auch westliche Partner informiert, darunter die Bundesregierung. Wie die RTL-Recherchen zeigen, stimmt dies zumindest für Dänemark nicht. Das Land, das am nächsten von allen NATO-Partnern an beiden Explosionsstellen liegt und in dessen 200-Meilenzone große Strecken der Nord-Stream-Pipelines verlaufen, wusste demnach nichts von einer geplanten Attacke. Dies wurde RTL und Ekstra Bladet auch aus Sicherheitskreisen in Kopenhagen bestätigt.Der ehemalige dänische Geheimdienstmitarbeiter Jacob Kaarsbo stellt gegenüber RTL und Ekstra Bladet die Qualität der angeblichen CIA-Informationen infrage. "Wenn es sich um validiertes Material gehandelt hätte, bei dem man wirklich glaubte, dass jemand in der Nähe von Bornholm etwas unternehmen würde, dann bin ich sicher, dass es Dänemark mitgeteilt worden wäre", so der Sicherheitsexperte. "Mein Eindruck ist, dass hier etwas nicht ganz stimmte."Diese Meldung ist frei zur Verwendung mit dem Hinweis auf RTL/ntv.