London (ots/PRNewswire) -Im Rahmen seines Engagements für die Förderung von finanzieller Eigenverantwortung, finanzieller Unabhängigkeit und Inklusivität auf der ganzen Welt gab TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, seine Partnerschaft mit der Attijariwafa Bank, der nach Marktkapitalisierung größten Bankengruppe Marokkos, bekannt, um globale Geldtransfers in Echtzeit und nahtlos direkt auf die Bankkonten in Marokko zu ermöglichen.Diese Partnerschaft wird es der Attijariwafa Bank ermöglichen, das gut etablierte globale Partnernetzwerk von TerraPay zu nutzen und grenzüberschreitende Zahlungen von verschiedenen Sendepartnern aus 200 Ländern zu empfangen. Durch diese Zusammenarbeit wird TerraPay in der Lage sein, die Expertise der Attijariwafa Bank im Bereich des Person-to-Person-Zahlungsverkehrs und ihre starke Präsenz in der Region zu nutzen, um ihr Netzwerk in Marokko weiter auszubauen.Marokko ist der drittgrößte Empfänger von Überweisungen in Afrika (nach Nigeria und Ägypten) und ein ständig wachsender Markt. Die Geldtransfers von marokkanischen Diaspora-Mitgliedern erreichten Ende Dezember 2021 MAD 93,3 Mrd. ($9,95 Mrd.), verglichen mit MAD 68,18 Mrd. ($7,27 Mrd.) im Jahr 2020, was einem Anstieg von 36,8% oder MAD 25,07 Mrd. ($2,67 Mrd.) entspricht.Bassem Awada, GM MENA und VP Global - Key Partnerships, TerraPay, sagte über die Partnerschaft: "Marokko ist ein wettbewerbsfähiger Markt und hat eine große Diaspora für Überweisungen. Wir freuen uns, die Attijariwafa Bank als unseren zuverlässigen Partner für weltweite Sofortzahlungen in Marokko begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft ist eine Premiere für TerraPay in Marokko und ermöglicht es uns, unser Netzwerk weiter zu vertiefen und die globale Präsenz von TerraPay zu erweitern".M. Adnane Driouech, Leiter der Abteilung Corporate and International Cash Management der Attijariwafa Bank, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TerraPay. Ihr umfangreiches globales Zahlungsverkehrsnetz, ihre Partner und ihre Infrastruktur werden eine entscheidende Rolle bei der Erleichterung sofortiger internationaler Geldüberweisungen für unsere Kunden spielen. Unsere Integration mit TerraPay hat es unseren Kunden ermöglicht, grenzüberschreitende Zahlungen direkt aus mehr als 200 Ländern auf transparente, sichere und sofortige Weise zu erhalten."Informationen zu TerraPay:TerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist der Meinung, dass die kleinste Zahlung eine ebenso sichere Reise ohne Grenzen verdient wie die größte. Die Gruppe hat eine sich ständig erweiternde Zahlungsverkehrs-Autobahn aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerfahrungen mit einer ununterbrochenen, sicheren und globalen Echtzeit-Passage für jede Zahlung, egal wie klein oder groß, zu schaffen. TerraPay ist in 27 globalen Märkten registriert und reguliert und ist einer der führenden globalen Partner von Banken, mobilen Geldbörsen, Geldtransferunternehmen, Händlern und Finanzinstituten, die ein umfassenderes und integratives internationales Finanzökosystem schaffen. Mit dem Zugang zu einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobilen Geldbörsen in 110 Empfänger- und 208 Senderländern ermöglicht TerraPay seinen Partnern, zu Leuchttürmen der globalen finanziellen Integration zu werden.Für weitere Informationen: terrapay.comÜber die Attijariwafa BankDie Attijariwafa Bank ist die führende Banken- und Finanzgruppe im Maghreb und ein wichtiger Akteur in der CEMAC- und WAEMU-Zone.Neben dem Bankgeschäft ist die Attijariwafa Bankengruppe über ihre spezialisierten Tochtergesellschaften in einem breiten Spektrum von Finanzdienstleistungen tätig: Versicherungen, Hypothekendarlehen, Verbraucherkredite, Leasing, Vermögensverwaltung, Börsenvermittlung, Private Banking, Beratung, langfristiges Leasing, Factoring...Die Bank hat ihren Hauptsitz in Marokko und ist in 26 Ländern tätig: in Afrika (Ägypten, Tunesien, Mauretanien, Senegal, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Mali, Togo, Niger, Benin, Kongo, Gabun, Kamerun, Tschad) und in Europa (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien und Schweiz) über mehrheitlich kontrollierte, voll lizenzierte lokale Banken und deren Tochtergesellschaften sowie in Dubai, Riad, London und Montreal über Repräsentanzen.Darüber hinaus verfügt die Attijariwafa Bank über 5.835 Filialen (Stand: 31. Dezember 2021) mit mehr als 20.590 Mitarbeitern und einem Portfolio von rund 10,8 Millionen Kunden.https://www.attijariwafabank.com/fr