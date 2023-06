HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4478/ Gottfried Neumeister ist 150. Gast der Börsepeople-Serie und der Termin wurde kurz vor dem 25. Börsegeburtstag der Do&Co gemacht bzw. wird exakt am 25. Börsegeburtstag am 30.6. gesendet. Gottfried, Co-CEO der Do&Co, durfte in diesem Zusammenhang den Wanderpokal für die "beste ATX-Aktie der vergangenen 25 Jahre" gleich mitnehmen. Mit einem Plus von rund 1150 Prozent ohne Dividenden ist Do&Co in der 25-Jahre-Sicht von 0 auf 1 eingestiegen und hat den Verbund auf Rang 2 verdrängt. Gratulation! Wir sprechen aber auch über Early Years bei Siemens, Maxdata, ein Karriere-changing Treffen mit Niki Lauda ("ich vertraue nur 2 Leuten zu 100 Prozent, Gottfried ist einer davon"), flyniki und vieles mehr ....

