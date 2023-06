Im April hieß es noch, der Staatsfonds für kritische Mineralien solle anfänglich mit 2 Mrd. EUR ausgestattet werden. Sparzwänge drücken dieses Volumen nun deutlich nach unten: Nur 0,5 bis 1,0 Mrd. EUR sollen in den Fonds fließen. Das Finanzministerium will die Ausgaben im kommenden Jahr um 20 Milliarden EUR kürzen. Betroffen sind alle Ressorts mit Ausnahme der Verteidigung. Am Montag hatte ...

