DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

DIENSTAG: In den USA ruht der Handel wegen des Unabhängigkeitstags.

TAGESTHEMA

LEG Immobilien hat den Ausblick für die operative Gewinnmarge und den Mittelzufluss für das laufende Jahr angehoben. Sie bereinigte EBITDA-Marge soll nun bei circa 80 Prozent liegen. Bisher wurde ein Wert von etwa 78 Prozent erwartet. Den bereinigten operativen Mittelzufluss (AFFO) sieht LEG nun bei 165 Millionen bis 180 Millionen Euro. Hier wurden bis dato 125 Millionen bis 140 Millionen Euro erwartet. Die Verbesserung des AFFO sei im Wesentlichen durch zwei ungefähr gleich große Einmaleffekte getrieben: Dazu zähle eine gegenüber der Planung geringere Übergewinnbesteuerung der eigenen Stromproduktion sowie eine weitere Streichung von ursprünglich geplanten Neubauaktivitäten. "Operativ profitiert die LEG Immobilien SE weiterhin von der Nachfragesituation im Mietmarkt und erwartet auf dieser Basis ein erhöhtes Mietwachstum von 3,8 - 4,0 (bisherige Erwartung: 3,3 - 3,7) Prozent", heißt es weiter. Für das erste Halbjahr 2023 erwartet der Konzern SE eine Abwertung ihres Immobilienbestandes von ca. 7 Prozent und liege damit im Rahmen der Erwartung.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Dt. Rohstoff AG: 1,30 EUR MLP: 0,30 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 09:55 Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +12.000 gg Vm zuvor: + 9.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 5,6% zuvor: 5,6% 08:00 Import-/Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -1,3% gg Vm/-9,0% gg Vj zuvor: -1,7% gg Vm/-7,0% gg Vj - GB 08:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj 1. Veröff.: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj 4. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj - FR 08:45 Privater Verbrauch Mai PROGNOSE: +0,7% gg Vm/-3,6% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/-4,3% gg Vj 08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+5,1% g Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+6,0% gg Vj - EU 11:00 Arbeitsmarktdaten Mai Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5% 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Juni Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+5,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+6,1% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+5,3% gg Vj - US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 43,0 zuvor: 40,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 63,9 1. Umfrage: 63,9 zuvor: 59,2

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.097,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.441,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.144,50 +0,3% Nikkei-225 33.147,41 -0,3% Schanghai-Composite 3.207,11 +0,8% Hang-Seng-Index 18.962,10 +0,1% +/- Ticks Bund-Future 133,62% +1 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.946,72 -0,0% DAX-Future 16.078,00 -0,2% XDAX 15.957,50 -0,1% MDAX 27.194,33 -0,1% TecDAX 3.144,75 -0,0% EuroStoxx50 4.354,69 +0,2% Stoxx50 3.963,00 +0,1% Dow-Jones 34.122,42 +0,8% S&P-500-Index 4.396,44 +0,4% Nasdaq-Comp. 13.591,33 -0,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,61% -117

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden zum Handelsstart kaum verändert erwartet. Die jüngste Seitwärtsbewegung hält damit weiter an. Dafür sprechen einmal mehr die Vorgaben. Zudem steht für Montag an der Wall Street nur ein halber Handelstag auf der Agenda, Dienstag bleibt die Börse wegen des Unabhängigkeitstages in den USA ganz geschlossen. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn, hier dürfte die Berichtssaison zum zweiten Quartal bald wieder mehr Impulse liefern. Die Halbjahresbilanz bei Aktien kann sich indes sehen lassen, DAX und Euro-Stoxx-50 liegen jeweils über 14 Prozent seit Jahresbeginn höher.

Rückblick: Gut behauptet - Bei den Branchen hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage: Gefragt waren Autotitel, Bankenwerte und Aktien aus dem Einzelhandel, dagegen wurden Reise-Aktien, Industrietitel und Versorgerpapiere tendenziell verkauft. Der Stoxx-Branchen-Index der Autotitel stieg um 1,2 Prozent, nach oben getrieben vor allem von Renault (+5%). Der Autohersteller hatte seine Prognose für das Gesamtjahr deutlich angehoben. Ferrari stiegen um 1,1 Prozent auf Allzeithoch. Bei den Zuliefern gewannen Valeo 1,3 Prozent. Der Index der Banken stieg um 1,4 Prozent. Gestützt wurde die Stimmung vom Stresstest der US-Notenbank, den alle Institute bestanden hatten. Besonders stark nach oben ging es wieder mit den Kursen der griechischen Institute, sie legten um die 5 Prozent zu. Gewinner Nummer 1 auf der Branchenseite war der Index der Einzelhandelswerte, er stieg um 1,8 Prozent. Um mehr als 18 Prozent ging es mit den Aktien von Hennes & Mauritz (H&M) nach oben. Der Nettogewinn im zweiten Fiskalquartal sei deutlich höher als erwartet ausgefallen, hieß es. Dagegen brachen Casino um 32 Prozent ein, das Unternehmen will bis zu 5,09 Milliarden Euro an Schulden in Eigenkapital wandeln.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Im Fahrwasser des US-Stresstests gewannen Deutsche Bank 1,5 und Commerzbank 1,6 Prozent. Im Windschatten von Renault gewannen VW sowie Mercedes-Benz je 0,6 Prozent, BMW 1,1 Prozent und Conti 0,8 Prozent. Die Aktien der Porsche AG zogen trotz des Dividendenabschlags von 1,01 Euro deutlich um 2,7 Prozent auf 112,30 Euro an. Porsche plant nun mit einer Ausschüttungsquote von etwa 50 Prozent, was für deutlich höhere Dividenden in der Zukunft spricht. Auf der anderen Seite fielen Covestro um 2,2 Prozent zurück, Brenntag gaben 1,8 Prozent ab, Siemens 1,4 Prozent und RWE 0,6 Prozent. Henkel fielen nach einem schwachen Ausblick von HB Fuller um 0,3 Prozent. Im SDAX zogen Bilfinger mit einer Kaufempfehlung der UBS um 7,2 Prozent an.

XETRA-NACHBÖRSE

Unter den Einzelwerten reagierten Adidas und Puma zunächst nicht auf die Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike, die dieser nach Börsenschluss an der Wall Street veröffentlicht hatte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Starke Wirtschaftsdaten dämpften die Kaufbereitschaft, weil sie Zinssorgen befeuerten. So war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet ausgefallenen. Auch das BIP für das erste Quartal präsentierte sich stärker als gedacht, wobei auch die Verbraucherausgaben klar höher lagen als vorausgesagt. Immerhin kam der BIP-Deflator etwas unter den Prognosen herein. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der seine Bereitschaft zur Inflationsbekämpfung erneut bekräftigte, gaben den Zinsängsten zusätzliche Nahrung, worunter besonders die zinsempfindlichen Technologiewerte litten. Der bestandene Stresstest und kräftig steigende Anleiherenditen machten Bankenwerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2,6 Prozent zum stärksten Sektor. Im Dow Jones lagen Goldman Sachs und JP Morgan mit plus 3,5 und plus 3 Prozent an der Spitze. Am übrigen Markt fielen Micron Technology um 4,1 Prozent. Der Speicherchiphersteller hatte die Erwartungen übertroffen, doch wurde der Ausblick negativ interpretiert. HB Fuller drehten trotz schwacher Zahlen 7,1 Prozent ins Plus. Gut kamen auch die Viertquartalszahlen von Worthington Industries an, der Kurs legte um 8,9 Prozent zu.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +15,4 4,71 44,6 5 Jahre 4,13 +16,0 3,97 12,7 7 Jahre 3,98 +13,7 3,84 1,1 10 Jahre 3,84 +13,5 3,71 -3,6 30 Jahre 3,90 +9,4 3,81 -6,7

Zinsspekulationen dominierten auch den Anleihemarkt, die Titel wurden kräftig abverkauft. Die Zweijahresrendite stieg auf das höchste Niveau seit dem 8. März.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0869 +0,0% 1,0864 1,0888 +1,5% EUR/JPY 157,27 +0,0% 157,26 157,47 +12,1% EUR/CHF 0,9768 -0,1% 0,9774 0,9773 -1,3% EUR/GBP 0,8611 -0,1% 0,8616 0,8632 -2,7% USD/JPY 144,70 -0,0% 144,76 144,63 +10,4% GBP/USD 1,2622 +0,1% 1,2610 1,2613 +4,4% USD/CNH 7,2636 -0,1% 7,2680 7,2616 +4,9% Bitcoin BTC/USD 31.210,66 +2,6% 30.426,14 30.503,44 +88,0%

Der Dollar zeigte nach den Konjunkturdaten Stärke - auch befeuert von kräftig gestiegenen Marktzinsen, so dass der Euro unter 1,09 zurückfiel.

Der japanische Yen zieht am Morgen zum US-Dollar nach einer kurzen Schwäche ganz leicht an, reagiert aber letztlich auf neue Inflationsdaten kaum. Der Tokioter Verbraucherpreisindex ist im Juni im Jahresvergleich um 3,2 Prozent gestiegen und hat damit die Markterwartungen von 3,4 Prozent unterboten. Die Daten haben die Erwartungen zwar nicht erfüllt, gleichwohl ist die Inflation für japanische Verhältnisse hoch. Dieser Umstand weckt immer wieder Misstrauen über den Bestand der ultralockeren Geldpolitik in Japan.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,91 69,86 +0,1% +0,05 -11,9% Brent/ICE 74,63 74,51 +0,2% +0,12 -10,3%

Die Ölpreise wurden etwas vom festeren Dollar belastet, auf der anderen Seite aber von den ermutigenden Konjunkturdaten gestützt, die Zweifel an der Nachfrage zerstreuten. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 69,86 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,17 1.908,53 -0,0% -0,36 +4,6% Silber (Spot) 22,66 22,58 +0,4% +0,08 -5,5% Platin (Spot) 909,18 899,18 +1,1% +10,00 -14,9% Kupfer-Future 3,69 3,68 +0,4% +0,01 -3,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollarstärke und steigende Marktzinsen bremsten auch den Goldpreis. Die Feinunze tendierte wenig verändert bei 1.908 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR CHINA

Die Stimmung in der chinesischen Industrie ist im Juni nach offiziellen Angaben leicht gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 49,0 (Mai: 48,8). Ökonomen hatten einen Stand von 49,1 Punkten prognostiziert. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Subindex für die Produktion erhöhte sich auf 50,3 (Vormonat: 49,6), jener für den Auftragseingang legte zu auf 48,6 (48,3). In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni eingetrübt, wie der ebenfalls am Morgen veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor zeigte. Er fiel auf 53,2 (Vormonat: 54,5) Punkte.

ADLER GROUP / ADLER REAL ESTATE

Sowohl der Verwaltungsrat der Adler Group als auch der Aufsichtsrat der Adler Real Estate haben Sven-Christian Frank nach Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamtes ihr volles Vertrauen und Unterstützung ausgesprochen. Der Manager ist Chief Legal Officer und Mitglied des Senior Management Teams der Adler Group sowie Mitglied des Adler-Vorstands. Zuvor hatte Frank den weiteren Angaben zufolge die beiden Gremien um die vorübergehende Entbindung von seinen Aufgaben und Pflichten gebeten.

SOFTWARE AG

Der Finanzinvestor Silver Lake hat bei der Software AG sein Ziel erreicht. Zum Ende der Angebotsfrist sicherte sich die Beteiligungsgesellschaft nach vorläufigen Zahlen gut 63 Prozent der Aktien und damit doch noch die angestrebte Mehrheit. Lange schien dies nicht möglich.

NIKE

Der US-Sportartikelhersteller hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient als im Vorjahr und dabei die Erwartungen des Marktes verfehlt. Eine geringere Nachfrage zwang das Unternehmen dazu, mehr Rabatte auf seine Produkte zu gewähren. In den drei Monaten von März bis Mai erzielte Nike einen Gewinn von netto 1,03 Milliarden US-Dollar nach 1,44 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Konzern auf bereinigter Basis 0,66 (Vorjahr: 0,90) Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge schrumpfte um 140 Basispunkte auf 43,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.