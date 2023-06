Der Status als verifizierter Partner bietet den Kunden von Adcore erweiterte Dienstleistungen, um den Kundenumsatz in 14 geografischen Regionen zu steigern

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 29. Juni 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform für müheloses und zugängliches digitales Marketing ("Effortless Marketing"), freut sich bekannt zu geben, dass Adcore von Amazon als Verified Partner ausgewählt wurde, was seinen Kunden zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, von erweiterten digitalen Marketingprogrammen zu profitieren. Amazons Verified Partner-Status erweitert das Serviceangebot von Adcore und bietet seinen Kunden eine Reihe von Vorteilen, die darauf ausgerichtet sind, die Rendite von Werbeinvestitionen zu maximieren und gleichzeitig Zugang zu exklusiven Veranstaltungen, gesponserten Programmen und Co-Marketing-Unterstützung zu gewähren.

Der Status eines verifizierten Partners gewährt den Kunden von Adcore Zugang zu einer Reihe von Angeboten. Diese Dienstleistungen werden die Sichtbarkeit von Produkten erhöhen und gleichzeitig den Verkehr zu einzelnen Produktangeboten mit maßgeschneiderten Anzeigen in prominenten Positionen innerhalb der Suchergebnisse fördern. Andere Angebote umfassen zielgerichtete Werbung und Amazon DSP (Demand-Side Platform), die Werbetreibenden die Möglichkeit bietet, programmatisch Display- und Videoanzeigen zu kaufen und dabei Amazons First-Party-Daten sowie Datenquellen Dritter zu nutzen, um relevante Zielgruppen zu erreichen. Analyse-Tools sind ebenfalls unter dem Label Verified Partner Status verfügbar und können Lösungen wie maßgeschneiderte Display-Kampagnen, Video-Anzeigen oder einzigartige Anzeigenformate umfassen.

Der Status eines verifizierten Partners erfüllt viele Kriterien, nach denen Werbetreibende suchen, wenn sie entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, um ihr Geschäft zu fördern. Der Verified Partner Status hat in der Werbewelt viel Gewicht und diese Partnerschaft wird dem Unternehmen dabei helfen, neue Inserenten für die Adcore-Familie zu gewinnen, allein aufgrund des Status, ganz zu schweigen von den vielen Vorteilen, die diese Vereinbarung für bestehende Kunden mit sich bringt.

Omri Brill, der CEO von Adcore, erklärte: "Wir sind begeistert, dass Adcore als verifizierter Partner von Amazon anerkannt wurde. Das ist eine unglaubliche Leistung, die ohne die harte Arbeit und das Engagement unserer großartigen Mitarbeiter nicht möglich gewesen wäre. Diese Anerkennung wird unseren Kunden zugutekommen, da wir nun in der Lage sind, eine Fülle zusätzlicher Dienstleistungen in 14 prominenten Ländern anzubieten und dadurch unser Umsatzpotenzial zu erhöhen. Amazon ist die weltweit führende E-Commerce-Marketing-Plattform. Unsere Verbindung mit einem der bekanntesten Unternehmen der Welt verleiht unseren Produkt- und Serviceangeboten sofort Glaubwürdigkeit und wird den Return on Investment unserer Kunden erheblich verbessern. Adcore war schon immer bestrebt, Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Werbemanagement- und Automatisierungsplattform zu stärken, und diese Partnerschaft bringt uns der Verwirklichung unserer langfristigen Ziele einen Schritt näher."

ÜBER ADCORE

Adcore stärkt Unternehmer, Werbetreibende und die Zukunft des E-Commerce durch seine Plattform für Werbemanagement und -automatisierung. Durch die Kombination von umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen mit seiner proprietären, auf künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Technologie bietet Adcore eine einzigartige digitale Marketinglösung, die Unternehmern und Werbetreibenden die Möglichkeit gibt, ihre E-Commerce-Werbung zu verwalten und zu automatisieren sowie die Leistung ihres Werbebudgets zu überwachen und zu analysieren, um einen maximalen Return on Investment sicherzustellen. Adcore wurde mehrfach in die Fast 50 Technology Liste von Deloitte aufgenommen und ist ein zertifizierter Google Premier Partner, Elite Tier Microsoft Partner, Facebook Partner und TikTok Partner.

Das 2006 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als fünfzig Mitarbeiter in seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, und in den Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China.

Für weitere Informationen über Adcore besuchen Sie bitte https://www.adcore.com/investors/, https://www.adcore.com/blog oder folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/adcoreinc/

ÜBER AMPHY

Amphy wurde 2021 inmitten der Pandemie gegründet und ist der weltweit vielfältigste 24/7-Live-Online-Lernmarktplatz. Mit Amphy können Lernende aus Tausenden von Kursen in Hunderten von Kategorien wählen, um ihre Leidenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln, die Lernmöglichkeiten ihrer Kinder zu erweitern und vieles mehr. Lehrer auf der Amphy-Plattform sind Teil einer lebendigen virtuellen Lehrergemeinschaft, die ihren Erfolg durch Enrichment-Seminare, Marketing und Werbung sowie eine Reihe von Tools fördert und unterstützt, die es ihnen ermöglichen, ihre Kurse problemlos durchzuführen und sich auf ihre Schüler zu konzentrieren. Amphy-Schüler erhalten Zugang zu hochwertigem, personalisiertem Unterricht, der rund um die Uhr zugänglich ist, und schließen sich einer wachsenden Gemeinschaft von lebenslang Lernenden an.

Mehr über Amphy erfahren Sie unter - https://www.amphy.com/ und https://blog.amphy.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/amphy/, Facebook: https://www.facebook.com/AmphyLive, Intergram: https://www.instagram.com/amphylive/ und Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCSPUD8ATGgUE354Kzm8K7xQ.

ZUKUNFSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Quelle: Adcore Inc.

Die englische Originalmeldung wurde am 29.06.2023 veröffentlicht. Sie können die englische Originalmeldung hier einsehen: https://finance.yahoo.com/news/adcore-recognized-under-amazons-verified-200000415.html?guccounter=1

Für die deutsche Übersetzung dieser englischen Originalmeldung wird keine Haftung übernommen.



