FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA findet wegen des dienstäglichen Unabhängigkeitstags nur ein verkürzter Handel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Sportartikelhersteller Nike hat in seinem vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger verdient als im Vorjahr und dabei die Erwartungen des Marktes verfehlt. Eine geringere Nachfrage zwang das Unternehmen dazu, mehr Rabatte auf seine Produkte zu gewähren. In den drei Monaten von März bis Mai erzielte Nike einen Gewinn von netto 1,03 Milliarden US-Dollar nach 1,44 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Je Aktie verdiente der Konzern auf bereinigter Basis 0,66 (Vorjahr: 0,90) Dollar. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent auf 12,8 Milliarden Dollar. Die Bruttomarge schrumpfte um 140 Basispunkte auf 43,6 Prozent. Hierfür machte Nike neben Rabattierungen und ungünstigen Währungseffekten höhere Input-, Fracht- und Logistikkosten verantwortlich. Analysten hatten laut Factset im Konsens mit einem bereinigten Gewinn von 68 Cent je Aktie bei Einnahmen von 12,58 Milliarden US-Dollar gerechnet. Die Lagerbestände beliefen sich zum 31. Mai auf 8,5 Milliarden Dollar und damit auf dem Niveau des Vorjahrs. Trotz Rabattschlachten im Einzelhandel will Nike im neuen Geschäftsjahr weitere Preiserhöhungen durchsetzen. Der Sportartikelgigant rechnet damit, die Preise im Schnitt prozentual niedrig einstellig steigern zu können, um die in allen Kostenbereichen spürbare Inflation auszugleichen, sagte Finanzchef Matt Friend.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Mai Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,7% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,7% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Juni PROGNOSE: 43,0 zuvor: 40,4 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Juni PROGNOSE: 63,9 1. Umfrage: 63,9 zuvor: 59,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.441,75 +0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.147,50 +0,3% Nikkei-225 33.115,75 -0,4% Hang-Seng-Index 18.974,42 +0,2% Kospi 2.570,71 +0,8% Shanghai-Composite 3.209,23 +0,8% S&P/ASX 200 7.193,30 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Marktteilnehmer sprechen von einem überwiegend ruhigen Handel zum Ende des Quartals und des Halbjahres. Für etwas Bewegung sorgen Konjunkturdaten. So hat sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China im Juni gegenüber dem Vormonat zwar leicht erholt, blieb jedoch knapp unter der Erwartung der Ökonomen. Auch verharrte der Index den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ging sogar leicht zurück, wenngleich er weiter über der Schwelle von 50 liegt. Die Daten verstärken die Erwartung, dass die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket beschließen wird, um die schwächelnde chinesische Wirtschaft anzuschieben. Für den Schanghai-Composite geht es nach oben und der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich nach leichten Verlusten zur Eröffnung nun moderat im Plus. In Tokio geht es für den Nikkei-225 dagegen abwärts. Hier verweisen Teilnehmer zur Begründung auf die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Dazu kommen japanische Konjunkturdaten. So hat sich die Industrieproduktion im Mai gegenüber dem Vormonat um 1,6 Prozent abgeschwächt, während der Markt lediglich mit einem Minus von 0,9 Prozent gerechnet hatte. Zudem stiegen die Kernverbraucherpreise in der Region Tokio gegenüber dem Vorjahr etwas weniger stark als erwartet.

US-NACHBÖRSE

Die Nike-Aktie hat am Donnerstag nachbörslich unter Abgabedruck gestanden. Der Konzern verdiente im vierten Geschäftsquartal 2022/23 weniger als im Vorjahr und verfehlte die Gewinnerwartung. Die Aktie gab um 4,3 Prozent nach, die des Wettbewerbers Under Armour büßte 0,4 Prozent ein. Für Progress Software ging es um 0,8 Prozent aufwärts. Das Unternehmen meldete einen Rückgang des Nettogewinns, obwohl der Umsatz gestiegen ist. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze zeigten weiter einen positiven Trend, die MarkLogic-Integration sei auf Kurs und man prüfe weiter potenzielle Übernahmen, sagte CEO Yogesh Gupta. Accolade stiegen um 15,8 Prozent nach übertroffenen Markterwartungen. Auch der Ausblick des Herstellers von Computerspielen überzeugte die Analysten. Für Smart Global Holdings ging es um 4,2 Prozent nach oben. Zwar fuhr das Unternehmen im dritten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust ein, CEO Mark Adams zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass der Hersteller von Speziallösungen für die Computer-, Speicher- und LED-Märkte von den aufkommenden Trends in den Bereichen Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Datenanalyse profitieren wird.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.122,42 +0,8% 269,76 +2,9% S&P-500 4.396,44 +0,4% 19,58 +14,5% Nasdaq-Comp. 13.591,33 -0,0% -0,42 +29,9% Nasdaq-100 14.939,95 -0,2% -24,62 +36,6% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 816 Mio 831 Mio Gewinner 2.022 1.620 Verlierer 941 1.320 Unverändert 97 104

Uneinheitlich - Starke Wirtschaftsdaten dämpften die Kaufbereitschaft, weil sie Zinssorgen befeuerten. So war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe niedriger als erwartet ausgefallenen. Auch das BIP für das erste Quartal präsentierte sich stärker als gedacht, wobei auch die Verbraucherausgaben klar höher lagen als vorausgesagt. Immerhin kam der BIP-Deflator etwas unter den Prognosen herein. Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der seine Bereitschaft zur Inflationsbekämpfung erneut bekräftigte, gaben den Zinsängsten zusätzliche Nahrung, worunter besonders die zinsempfindlichen Technologiewerte litten. Der bestandene Stresstest und kräftig steigende Anleiherenditen machten Bankenwerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 2,6 Prozent zum stärksten Sektor. Im Dow Jones lagen Goldman Sachs und JP Morgan mit plus 3,5 und plus 3 Prozent an der Spitze. Am übrigen Markt fielen Micron Technology um 4,1 Prozent. Der Speicherchiphersteller hatte die Erwartungen übertroffen, doch wurde der Ausblick negativ interpretiert. HB Fuller drehten trotz schwacher Zahlen 7,1 Prozent ins Plus. Gut kamen auch die Viertquartalszahlen von Worthington Industries an, der Kurs legte um 8,9 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,87 +15,4 4,71 44,6 5 Jahre 4,13 +16,0 3,97 12,7 7 Jahre 3,98 +13,7 3,84 1,1 10 Jahre 3,84 +13,5 3,71 -3,6 30 Jahre 3,90 +9,4 3,81 -6,7

Zinsspekulationen dominierten auch den Anleihemarkt, die Titel wurden kräftig abverkauft. Die Zweijahresrendite stieg auf das höchste Niveau seit dem 8. März.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:06 % YTD EUR/USD 1,0874 +0,1% 1,0864 1,0907 +1,6% EUR/JPY 157,31 +0,0% 157,26 157,75 +12,1% EUR/GBP 0,8606 -0,1% 0,8616 0,8632 -2,8% GBP/USD 1,2635 +0,2% 1,2610 1,2635 +4,5% USD/JPY 144,68 -0,1% 144,76 144,66 +10,3% USD/KRW 1.318,01 -0,3% 1.322,36 1.316,86 +4,4% USD/CNY 7,2489 -0,0% 7,2525 7,2443 +5,1% USD/CNH 7,2598 -0,1% 7,2680 7,2545 +4,8% USD/HKD 7,8355 -0,0% 7,8383 7,8348 +0,3% AUD/USD 0,6637 +0,3% 0,6616 0,6611 -2,6% NZD/USD 0,6099 +0,5% 0,6068 0,6075 -4,0% Bitcoin BTC/USD 30.771,75 +1,1% 30.426,14 30.244,97 +85,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte nach den Konjunkturdaten Stärke - auch befeuert von kräftig gestiegenen Marktzinsen, so dass der Euro unter 1,09 zurückfiel. Die japanischen Kernverbraucherpreise setzen den Yen am Freitag weiter unter Druck, der Dollar markierte im Verlauf mit 144,97 Yen den höchsten Stand seit November. Aktuell notiert der Dollar bei 144,68 Yen. Bei einem Anstieg über die Marke von 145 Yen könnte sich die japanische Notenbank "zu Wort melden", so Marktstratege Chris Weston von Pepperstone.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,87 69,86 +0,0% +0,01 -12,0% Brent/ICE 74,56 74,34 +0,3% +0,22 -11,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise wurden etwas vom festeren Dollar belastet, auf der anderen Seite aber von den ermutigenden Konjunkturdaten gestützt, die Zweifel an der Nachfrage zerstreuten. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 69,86 Dollar.

