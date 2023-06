The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.06.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.06.2023



ISIN Name

DE000DK0K8G5 DEKA STUFENZINS ANL 17/23

XS1853426549 INFORMA 18/23 MTN

DE000A1RE4S3 AAREAL BANK MTN.HPF.S.175

XS0951553592 AVIVA PLC 13/43 FLR MTN

ES0200002022 ADIF-ALTA VE. 17-23

US24422EVH97 JOHN DEERE C 20/23 MTN

DE000LB2BUK4 LBBW FZA 22/23

FR001400IRI9 CARBIOS SA ANR.

DE000BRL9113 NORDLB IS. 13/23 VAR

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken