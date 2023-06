DJ Erwerbstätigkeit in Deutschland im Mai leicht rückläufig

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im Mai leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen sank die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 4.000 Personen (0,0 Prozent) und damit erstmals seit zehn Monaten.

Im April war die saisonbereinigte Erwerbstätigenzahl gegenüber dem Vormonat um 14.000 Personen gestiegen, zuvor hatte es in den Monaten Februar und März noch deutlichere Anstiege im Vormonatsvergleich gegeben (jeweils plus 55.000 Personen; plus 0,1 Prozent).

Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Mai gegenüber April um 27.000 Personen zu (plus 0,1 Prozent). Der Anstieg fiel damit erheblich schwächer aus als im Mai-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (plus 97.000 Personen).

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 02:20 ET (06:20 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.