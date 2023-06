ALV - Allianz-Chef Bäte sieht Immobilien-Einbruch als Chance für Fonds ADJ - Adler spricht Chief Legal Officer Frank 'volles Vertrauen' aus- LEG - LEG Immobilien erhöht Ausblick für 2023, Erwerbstätigkeit in Deutschland im Mai leicht rückläufig IOS - IONOS - Der Börsenneuling peilt nach einem Schuldenabbau größere Zukäufe an und denkt als Letztes an die Dividende. "Kleinere Zukäufe schließe ich eigentlich aus. Da kommen wir weiter mit dem normalen Wettbewerb", sagte CFO Britta Schmidt. Bei der Größtenordnung möglicher Akquisitionen will sich Ionos nicht festlegen. Zudem plant das Unternehmen den Abbau von Schulden. "In diesem Jahr wollen wir rund 100 Millionen Euro tilgen", so die Managerin. (Börsen-Zeitung) PGHN SW - Axpo-Finanzchef Joris Gröflin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...