Heute feiert das Cateringunternehmen DO & CO 25. Börsegeburtstag an der Wiener Börse und auf 25-Jahre-Sicht ist die Aktie des Unternehmens der erste "Plus 1000 Prozenter" (ohne Dividende). Auf Rang 2 und 3 sind Verbund und Lenzing. An der Wiener Börse sind Echtzeitdaten und das Orderbuch heute kostenfrei einzusehen.

