Die Angst vor weiter steigenden Zinsen in den USA hat die Technologiewerte zuletzt wieder etwas ausgebremst. Die Infineon-Aktie testete im Rahmen dessen eine wichtige charttechnische Unterstützung, hat am mittlerweile wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Rückenwind kommt von Seiten der Analysten.Stephane Houri von Oddo BHF hat in dieser Woche seine Einstufung für die Infineon-Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro bestätigt. Die britische Investmentbank Barclays ("Overweight") sieht ...

