NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy vor Quartalszahlen von 28 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick sein Bewertungsmodell für den Energietechnikkonzern an dessen jüngste Gewinnwarnung und an seine aktualisierten Prognosen an. Für die problembehaftete Windturbinentochter Siemens Gamesa reduzierte er seine Umsatzschätzungen der Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25. Die Kursreaktion auf die Gewinnwarnung sei aber übertrieben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 19:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:15 / BST

DE000ENER6Y0