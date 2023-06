EQS-News: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro



30.06.2023

EXASOL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und erzielt Bruttomissionserlös in Höhe von 7,1 Mio. Euro 2.443.887 neue Aktien zum Preis von 2,90 Euro platziert

Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 7,1 Mio. Euro

Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden.

Emissionserlös stärkt Bilanz des Unternehmens und stützt langfristige Wachstumsstrategie Nürnberg, 30.06.2023 - Die Exasol AG (ISIN DE000A0LR9G9) hat erfolgreich 2.443.887 neue Aktien bei institutionellen und qualifizierten Anlegern platziert. Die Ausgabe erfolgte im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens unter Ausschluss des Bezugsrechts und durch teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien wurden zu einem Preis von 2,90 Euro je Aktie platziert, was zu einem Bruttoemissionserlös von ca. 7,1 Millionen Euro führt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vor allem zur Verbesserung der Eigenkapitalausstattung eingesetzt werden. Darüber hinaus sollen die zusätzlichen Mittel die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstützen. Aufgrund hoher Nachfrage konnte das Bookbuilding bereits kurz nach Bekanntgabe der Transaktion abgeschlossen werden. Auch mehrere Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates haben sich dazu entschieden, begleitend und im Rahmen der Kapitalerhöhung Aktien zu erwerben. "Wir möchten uns bei allen Investoren für ihre Unterstützung bedanken. Der Emissionserlös stärkt unsere Bilanz nachhaltig und stellt uns damit in dem aktuellen makroökonomischen Umfeld deutlich robuster auf, was ein bedeutender Faktor für unsere Mitarbeiter, Kunden und Dienstleister ist", erklärt Jan-Dirk Henrich, CFO von Exasol. "An unserem Ziel, im zweiten Halbjahr operativ profitabel zu werden, halten wir unvermindert fest. Für die Zeit danach gibt uns der Emissionserlös zusätzliche Flexibilität, selektiv in unser Wachstum zu investieren." "Ich freue mich, dass wir viele Investoren von den guten Wachstumsaussichten der Exasol überzeugen konnten", ergänzt Jörg Tewes, CEO der Exasol AG. "Der Markt für Data Analytics ist ungebrochen dynamisch und bietet großes Potenzial für innovative Unternehmen wie uns. Dieses Potenzial können wir jetzt noch besser für uns nutzen." Die neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2023) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Lieferung der Neuen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 04. Juli 2023 erfolgen. Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO haben die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinator begleitet. Exasol Investor Relations Kontakt Christoph Marx

Head of Investor Relations

Tel: +49 911 2399 114

E-Mail: ir@exasol.com



