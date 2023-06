Das von der Europäischen Kommission veröffentlichte Economic Sentiment für Juni hat sich stärker als erwartet von 96,4 Punkte im Vormonat auf nunmehr 95,3 Punkte in den Euro-Ländern bzw. von 95,1 Punkte auf 94,0 Punkte in der gesamten EU abgekühlt. Dies war vor allem auf ein geringeres Vertrauen in die Industrie (-2,1 Punkte), den Bausektor (-1,9 Punkte) ...

