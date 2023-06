Unterföhring (ots) -30. Juni 2023. Richtig schöner Auftakt: "Beauty & The Nerd" beschert ProSieben am Donnerstagabend wunderbare 12,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauer:innen der 14- bis 49-Jährigen. Damit startet sie Show deutlich stärker als 2021.Nächste Woche stoßen Pink-Nerdin Alex und Beauty-Mann Chris zur Gruppe und wollen den Wettbewerb für sich entscheiden.Hashtag zur Show: BeautyNerdBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.06.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5546988