Wien (ots) -Nachdem bereits Ende des Vorjahres die Frankfurter Allgemeine Zeitung als Mieter in das Gebäude eingezogen ist, konnte das neue F.A.Z.-Headquarter jetzt auch an den Eigentümer, die HanseMerkur Grundvermögen, übergeben werden, die sich das Objekt für eines ihrer Investmentvehikel gesichert hatte. Der endgültige Kaufpreis beläuft sich auf rund € 198 Mio. Der F.A.Z. Tower wurde von UBM Development (75%) gemeinsam mit der Paulus Immobiliengruppe (25 %) entwickelt."Trotz Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg während der Bauphase ist es uns gelungen, das Gebäude jetzt mit relativ geringer Verzögerung auch an den Eigentümer zu übergeben", sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.Landmark in Frankfurter Skyline Das neue Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ragt mit seinen 18 Stockwerken über 60 Meter in die Höhe. Das Bürohochhaus besteht aus zwei schlanken Scheiben, die in Form eines doppelten "H" aus der Achse gedreht und gegeneinander verschoben sind. Das Projekt hat damit nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern auch architektonischen Gesichtspunkten einiges zu bieten. Es prägt, quasi als Eingang, das Europaviertel direkt neben der Frankfurter Messe. Es stellt auch ein Landmark in Frankfurt dar, ebenso wie der unmittelbar daneben liegende "Timber-Pioneer", Frankfurts erstes Bürohaus in Holz-Hybrid-Bauweise, das auch von UBM und Paulus entwickelt wurde.UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.