Changsha, China (ots/PRNewswire) -Die dritte chinesisch-afrikanische Wirtschafts- und Handelsmesse (China-Africa Economic und Trade Expo, CAETE) wurde am 29. Juni im Changsha International Conference Center in der Provinz Hunan eröffnet.Laut dem Organisationskomitee der China-Africa Economic and Trade Expo sind acht afrikanische Länder Ehrengäste auf der Messe, die vom 29. Juni bis zum 2. Juli unter dem Motto "Common Development for a Shared Future" (Gemeinsame Entwicklung für eine gemeinsame Zukunft) stattfindet, darunter Benin, die Demokratische Republik Kongo, Madagaskar, Malawi, Marokko, Mosambik, Nigeria und Sambia, sowie Shandong und Hubei als Themenprovinzen. Nahezu 20 Ergebnisse, darunter der Bericht über die chinesisch-afrikanischen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen und der chinesisch-afrikanische Handelsindex, werden während der Expo veröffentlicht.Auf der Expo werden fast 40 verschiedene Aktivitäten organisiert, darunter 9 High-End-Aktivitäten, 7 Wirtschafts- und Handelsgespräche, 3 Sonderseminare und 13 lokale Sonderveranstaltungen, die eine Reihe von Sektoren abdecken, darunter grüne Infrastruktur, Zoll und Quarantäne, medizinische und Gesundheitsdienste, landwirtschaftliche Lebensmittel, Leichtindustrie und Textilien, Industrieparks, Frauen und Jugend sowie berufliche Bildung.Im Gegensatz zu den vorangegangenen Messen findet diese Expo auf einer Plattform mit größerem Einfluss statt, und bietet eine größere Anzahl wunderbarer Exponate und eine deutlich erhöhte Anzahl von teilnehmenden Ländern. Mit Stand vom 26. Juni wurden 1.590 Exponate aus 29 Ländern für die Expo registriert, was einen Zuwachs um 165,9% gegenüber der vorangegangenen Veranstaltung entspricht. Dazu trugen 1.500 Aussteller bei, was einer Steigerung um 70% gegenüber der vorangegangenen Veranstaltung entspricht. Während der Expo sollen 218 Kooperationsprojekte im Wert von 19,1 Milliarden US-Dollar unterzeichnet und verkündet werden.Die CAETE ist die größte Plattform für wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit im Rahmen des Forums für die Zusammenarbeit zwischen China und Afrika. Seit der ersten CAETE in Jahr 2019 hat China seine Importe aus Afrika kontinuierlich gesteigert. Der Auftragswert der zweiten CAETE betrug 22,9 Milliarden US-Dollar. Von Januar bis Mai dieses Jahres erreichten Import und Export von Hunan nach Afrika 27,01 Milliarden CNY, was einem Anstieg von 54,5% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441362Bildunterschrift: Gemeinsame Entwicklung für eine gemeinsame Zukunft -- Die dritte chinesisch-afrikanische Wirtschafts- und Handelsmesse wurde in Changsha eröffnet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2144930/Expo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-dritte-china-africa-economic-and-trade-expo-wurde-in-changsha-eroffnet-301867807.htmlPressekontakt:Herr Zou,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Organizing Committee of China-Africa Economic and Trade Expo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170941/5546986