Umtauschfrist verlängert - die European Science Park Group (ESPG) verlängert das laufende Umtauschangebot für Alt-Anleger in die neue ESPG-Anleihe um eine Woche bis zum 7. Juli 2023 um 18.00 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt können Inhaber der ESPG-Anleihe 2018/23 (ISIN: DE000A2NBY22) ihre Anleihen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue dreijährige ESPG-Anleihe 2023/26 (ISIN: DE000A351VD7) tauschen. Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich nunmehr nicht nur an Anleger, die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag von 100.000 Euro pro Anleger erwerben, sondern auch an andere qualifizierte Anleger (im Sinne von Artikel 2e der EU-Prospektverordnung). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...