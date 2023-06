DJ EUREX/Bund-Future vor EU-Konsumentenpreisen mit kleiner Erholung

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag geht es für den Bund-Future am Freitag im Verlauf um ein paar Ticks nach oben. Im Fokus stehen hier die EU-Konsumentenpreisen, die für 11:00 Uhr zur Veröffentlichung anstehen. Die Vorgaben für die Gesamt- und die Kerninflation sind vonseiten der spanischen und italienischen Zahlen freundlich, in Deutschland hingegen gab es eine höhere Gesamtinflationsrate. Dies lag nach Aussage der Zinsstrategen der Helaba am 9-Euro-Ticket und Tankrabatt vor einem Jahr damit auch am Basiseffekt.

Die deutsche Indikation für die Kernteuerung sei daher ebenfalls gen Norden gerichtet, so dass auf europäischer Ebene wohl kein Rückgang erfolge. Die Konsensschätzung eines Anstiegs der EWU-Kernrate auf 5,6 Prozent erscheint der Helaba aber zu hoch. Die Preisentwicklung auf den Vorstufen wie auch die monetäre Entwicklung sprechen zudem für eine im Trend nachlassende Inflationsrate in den kommenden Monaten und Quartalen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 7 Ticks auf 133,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,69 Prozent und das -tief bei 133,47 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 4.946 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 115,74 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2023 02:55 ET (06:55 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.