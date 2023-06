NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 146 auf 142 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Umsatz des Sportartikelkonzerns sei besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Matthew Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sei aber leicht hinter der Konsensschätzung zurückgeblieben. Er kürzte seine diesbezügliche Schätzung für das neue Geschäftsjahr./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2023 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2023 / 01:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031

