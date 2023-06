Zürich (ots) -Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt alle zwei Jahre einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von insgesamt CHF 50'000.--. Die beiden Preise gelten als die kulturell bedeutendste Radio- und Fernsehauszeichnung der deutschsprachigen Schweiz und haben zum Ziel, herausragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.Für den Wettbewerb können angemeldet werden:- Persönlichkeiten, die mit ihren Gesamtleistungen das schweizerische Radio- und Fernsehschaffen geprägt haben;- Einzelsendungen und Sendereihen in deutscher Sprache oder Mundart sowie Koproduktionen und rätoromanische Fernsehsendungen in einer deutschsprachigen Bearbeitung. Zugelassen sind auch Video- und Audio-Produktionen, die ausschliesslich fürs Internet produziert wurden.Die Beiträge müssen von einer schweizerischen Radio- oder Fernsehstation oder im Internet im Zeitraum vom 1. Oktober 2021 bis 30. September 2023 ausgestrahlt und publiziert worden sein.Die Anmeldung muss spätestens bis zum 30. September 2023 erfolgen. Anmeldeformulare und weitere Informationen unter: www.zuerchermedienpreis.chDie festliche Preisübergabe findet am Montag, 27. November 2023, im Zunfthaus zur Meisen in Zürich statt.Für den Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung: Ruth Halter-Schmid, PräsidentinPressekontakt:Ruth Halter-Schmid079 635 19 12Original-Content von: Zürcher Radio-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000085/100908968