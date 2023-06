Anzeige / Werbung

Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) arbeitet mit Hochdruck daran, die Kommissionierung seiner Demonstrationsanlage zur Separierung von Seltene Erden Elementen, in der die unternehmenseigene RapidSX-Technologie zum Einsatz kommt, abzuschließen. Nun hat man sich dafür die dritte und letzte Charge an Ausgangsmaterial gesichert. Sobald die Kommissionierung der Anlage abgeschlossen ist, werden Qualifizierungsarbeiten an schweren Seltenen Erden für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...